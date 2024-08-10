奧運》紐西蘭輕艇界「GOAT」 卡林頓生涯8金追平費雪並列史上之最

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在紐西蘭被譽為「輕艇界GOAT」的傳奇名將卡林頓（Lisa Carrington），她今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。卡林頓在本屆奧運累積3金，生涯共獲得8金，與B.費雪（Birgit Fischer）並列史上最多奧運金牌的輕艇選手。

本屆奧運是35歲的卡林頓最後一舞，先後拿下輕艇競速項目女子500公尺4人皮艇和女子雙人皮艇的金牌，今天參加女子500公尺個人皮艇，一度落後給匈牙利好手奇佩什（Tamara Csipes），但她奮起直追，最後成功超前，以1分47秒36新的奧運紀錄奪下金牌，奇佩什拿下銀牌，約根森（Emma Jorgensen）則是獲得銅牌。

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卡林頓生涯共累積8金，成為在奧運最多金的紐西蘭選手，同時也追平B.費雪，並列史上最多奧運金牌的輕艇選手。「奧運給我的不只是獎牌而已，」卡林頓受訪表示，自己只是每場都全力以赴，熱愛這項運動，享受比賽，總是希望能表現出最好的一面，這些年的成長滋味也帶給她許多的快樂。

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（歐新社）

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（路透）

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