晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》紐西蘭輕艇界「GOAT」 卡林頓生涯8金追平費雪並列史上之最

2024/08/10 22:51

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（法新社）卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在紐西蘭被譽為「輕艇界GOAT」的傳奇名將卡林頓（Lisa Carrington），她今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。卡林頓在本屆奧運累積3金，生涯共獲得8金，與B.費雪（Birgit Fischer）並列史上最多奧運金牌的輕艇選手。

本屆奧運是35歲的卡林頓最後一舞，先後拿下輕艇競速項目女子500公尺4人皮艇和女子雙人皮艇的金牌，今天參加女子500公尺個人皮艇，一度落後給匈牙利好手奇佩什（Tamara Csipes），但她奮起直追，最後成功超前，以1分47秒36新的奧運紀錄奪下金牌，奇佩什拿下銀牌，約根森（Emma Jorgensen）則是獲得銅牌。

卡林頓生涯共累積8金，成為在奧運最多金的紐西蘭選手，同時也追平B.費雪，並列史上最多奧運金牌的輕艇選手。「奧運給我的不只是獎牌而已，」卡林頓受訪表示，自己只是每場都全力以赴，熱愛這項運動，享受比賽，總是希望能表現出最好的一面，這些年的成長滋味也帶給她許多的快樂。

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（歐新社）卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（歐新社）

卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（路透）卡林頓今天在輕艇競速項目女子500公尺個人皮艇項目摘金，並以1分47秒36刷新奧運紀錄。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中