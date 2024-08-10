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奧運馬拉松》基普喬格首次全馬退賽 在「最糟一戰」後不再跑奧運

2024/08/10 22:12

39歲肯亞長跑名將「喬神」基普喬格。（法新社）39歲肯亞長跑名將「喬神」基普喬格。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕39歲的肯亞長跑名將「喬神」基普喬格（Eliud Kipchoge）今在巴黎奧運男子全程馬拉松決賽，面對多段的上坡爬升，最後他沒能通過嚴峻賽道的考驗，在31公里處左右停了下來，這是他首度在馬拉松賽事退賽，他說：「這真的是我跑馬拉松以來最糟的一天，但這就是人生。」而他也宣布，這次將是他最後一屆奧運。

基普喬格從2004年雅典奧運首度參戰，在5000公尺奪首面銅牌，2008年北京提升成色至銀牌，2016、2021年在馬拉松完成衛冕，成為奧運史上第1人，這次尋求空前3連霸，難擋現實的年紀問題，且遇到最困難的賽道之一，讓他無法完賽。

最後他一度有2公里都用走的，基普喬格說，「後來大約有300人陪我一起走，而我也脫了我的衣服跟鞋子給他們，這也是為何最後我沒穿上衣的原因，他們的支持是我的動力。」

基普喬格坦言，這是他跑馬拉松以來第一次無法完賽，雖然很糟，但人生就是如此，就像一名拳擊手會被擊倒，他雖然贏過，但也有只拿第5、第8的時刻，「我不知我下一步會是什麼，但我會回家好好思考我這21年來的高峰，我還需要進步。」

基普喬格結束第5次奧運，雖抱憾收尾，讓外界及他本人都很不是滋味，但他堅定表示，自己比完這趟就不會再比奧運，而他的馬拉松精神以及生涯累積的榮耀，在長跑界也早已難以撼動。

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