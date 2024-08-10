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奧運拳擊》「霸凌不會停止」 「國師」力挺林郁婷直呼：台灣命運縮影

2024/08/10 22:52

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣拳擊女將林郁婷預計明日凌晨3點半將在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰出賽，「國師」唐綺陽在賽前發文聲援力挺林郁婷，更直言「郁婷的命運，根本是台灣命運的縮影」。

林郁婷在今年巴黎奧運無端被捲入性別風暴，理由有外媒突然引述去年國際拳總（IBA）以林郁婷「性別檢測」異常為由，取消拳擊世錦賽的銅牌資格的事件，在文章出來後，便有諸多大咖質疑他的性別，而林郁婷後續的對手，還在輸掉後沒品地比起「X」抗議他的性別。

唐綺陽今天在臉書上聲援林郁婷道：「就算幾小時後，郁婷以實力拿到冠軍，大家也要有心理準備：『霸凌不會停止』一來輸的人為逃避失敗，一定要大做文章；二來質疑者會『繼續貫徹質疑』，就算小六子以死證明自己只吃一碗涼粉，想搞你的人一樣「不會信」，反正死的是你不是他。這就是世界殘酷真相。」

「所以，面對這樣的世界，不能『急著討公道』，公道沒那麼容易得，也不可能快，面對狗皮倒灶，要知道這是「考驗的必經過程」，自己只能自立自強，並一定要對『善惡有報』有信念，要相信，只要自己沒錯，就繼續努力，繼續優秀，就有物換星移、風水輪轉的一天，沉冤定能昭雪，證明自我。只是那時，你也已經強到不在意、沒感覺。（真遺憾，見識高了就是會少點爽感）這就是世界真相，孩子們，不要為此心痛或流淚，所謂「他人認可」是這世間「最虛妄、最不受控制」的部分，修煉自己的關鍵時刻，一定要自覺，不能受虛妄影響。林郁婷 Lin, Yu-Ting 繼續優秀就對了，共勉。郁婷加油，台灣加油。」

後續唐綺陽也在留言中提到：「郁婷的命運，根本是台灣命運的縮影，難以忍受到激起全台大團結，我們都是她，也一定要用愛支持、包圍她，而且相信她收到了。」

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