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奧運跳水》日本17歲小將寫歷史！ 超狂99.00分水花消失術奪銀

2024/08/10 23:31

年僅17歲的日本小將玉井陸斗奪銀，成為日本史上第一位能在跳水項目奪牌的選手。（法新社）年僅17歲的日本小將玉井陸斗奪銀，成為日本史上第一位能在跳水項目奪牌的選手。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本17歲小將玉井陸斗在巴黎奧運男子10公尺跳台決賽，以積分507.65分拿下銀牌，成為日本史上第一位能夠在跳水項目奪得獎牌的選手。

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玉井陸斗在上屆東京奧運以第8名的成績闖進決賽，成為日本2000年的寺內健以來首位闖進決賽的選手，今年他在巴黎奧運男子10公尺跳台預賽跳出497.15分第2名的成績闖進準決賽，準決賽他跳出477.00分，以第三名之姿闖進決賽。

在今天的決賽當中，玉井陸斗6跳分別跳出88.00分、95.40分、94.35分、91.80分、39.10分、99.00分的成績，僅管在第五跳發生巨大失誤僅得39.1分落到第三，但最後一跳回穩跳出99.00的全場最高分，以507.65分順利奪下銀牌。

中國的曹緣以547.50分奪下金牌，銅牌由英國威廉斯（Noah Williams）奪得，他6跳共跳出497.35分。

本次決賽有不少選手發生失誤，其中最慘的莫過於受傷的中國選手楊昊，在準決賽跳出490.55分排名第二的他，原先有望幫助中國完成「金包銀」成就，但在決賽他幾乎每一跳都有失水準，最高僅在第5跳跳出排名第4高的83.20分，最後總分以390.20分落居最後一名，第12名。

本屆跳水金牌由中國曹緣（中）奪下、銀牌為玉井陸斗（左）、銅牌為英國威廉斯（右）。（法新社）本屆跳水金牌由中國曹緣（中）奪下、銀牌為玉井陸斗（左）、銅牌為英國威廉斯（右）。（法新社）

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