奧運桌球》直落三擊退日本隊 中國女團締造5連霸

中國女雙陳夢（左）、王曼昱（右）。（歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕中國隊今晚在巴黎奧運桌球壓軸的女子團體金牌戰，以直落三擊退日本隊，完成5連霸，日本隊則繼2012倫敦、2020年東京奧運後第三度摘下銀牌。

中國隊今晚照例推出女雙世界排名第一的陳夢/王曼昱，日本隊則變陣，由早田希娜搭配16歲小將張本美和，讓中國隊有些意外。

請繼續往下閱讀...

陳王配開賽後陷入苦戰，局數兩度落後，打完前4局以9:11、11:6、6:11、11:6和日本隊打成平手。決勝局，陳王配在5:9落後下利用對手失誤連拿5分，10:9率先聽牌，雖然錯過1個賽末點，但隨後早田連續兩次回球出界，陳王配以12:10驚險拿下。

第二點單打由世界球后孫穎莎對決世界排名12的平野美宇，過去兩人交手6次，孫穎莎只在去年札格瑞布挑戰賽決賽以3:4落敗。

今晚再度過招，孫穎莎首局克服開局1:7落後，以13:11後來居上，次局起更掌控比賽節奏，11:6、11:6再下兩城，幫助中國隊2:0聽牌。

第三點較量，世界排名第3的王曼昱對上世界排名第8的張本美和，王曼昱在去年杭州亞運、今年澳門世界盃4強賽兩度擊敗張本美和，但贏得都不輕鬆。

首局，王曼昱在7:10落後下雖然連續化解5個局點，最終仍以12:14讓出。

次局起，王曼昱逐漸回神，以12:10、11:7、11:6連下3局，逆轉張本美和，寫下對戰3連勝，也幫助中國隊完成衛冕任務。

世界球后孫穎莎。（美聯社）

日本早田希娜（右）、張本美和（左）。（法新社）

日本早田希娜（左）、張本美和（右）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法