巴黎前線》「吳琴戰隊」走英雄舞台沒有太嗨 背後原因超暖心

吳琴戰隊登上奧運冠軍公園。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕陳念琴和吳詩儀在巴黎黎奧冠軍公園最後一場分享榮耀的活動壓軸登場，巴黎奧運首創的獎牌秀也畫下句點。不過「吳琴戰隊」顯得相對低調，她們說，要把場面留給難民隊的欣蒂（ Cindy NGAMBA ）。

陳念琴說，這個舞台很不一樣，同樣都是滿場的觀眾，之前的舞台（比賽場地）就是我們盡情表現技戰術，贏得勝利，這裡就是純粹享受群眾的歡呼，有強大的感染力。

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吳詩儀表示，在舞台上會讓我覺得「哇，我是一個運動員！」的真實感受，這些來自世界各國的觀眾，根本都不認識，看得出來他們真心享受，為我們歡呼的熱情，場面很震撼。

一向人來瘋的陳念琴，很快就完成英雄舞台走秀，一點都不像她的個性，她和吳詩儀都說：「因為Cindy跟我們一起出場，她是難民隊的，非常不容易，我們很尊敬她，很榮幸和她同台，想把滿場13500人的掌聲留給她。」辛蒂.尼甘芭（Cindy NGAMBA）得到女子拳擊75公斤級銅牌，也是難民隊在巴黎奧運唯一的獎牌。

吳琴戰隊登上奧運冠軍公園。（特派記者王元鴻攝）

吳琴戰隊登上奧運冠軍公園。（特派記者王元鴻攝）

難民隊的欣蒂。（法新社）

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