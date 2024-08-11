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奧運女足》阿湯哥現身！美國隊1：0氣走巴西 等了12年找回金牌榮耀

2024/08/11 01:22

美國拿下睽違12年的金牌。（路透）美國拿下睽違12年的金牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕曾經在奧運殿堂締造3連霸的美國女足，今日凌晨在巴黎奧運金牌戰以1：0打敗巴西，12年來首度重返奧運金牌位置，也讓不少球員賽後都哭成一片。

美國隊過去拿下4面金牌，並在2004、2008、2012年締造3連霸，不過美國在2016年里約奧運8強經過PK大戰不敵該屆奪金的瑞典隊，隊史首次無緣4強，至於上屆東京奧運則是4強不敵加拿大，至少也進帳1面銅牌。

巴西小組賽表現平平，還是擇優第3名才躋身8強，但她們淘汰賽連勝地主法國、西班牙，繼2008年後再闖金牌戰，森巴女將也希望能替6屆世界足球小姐38歲瑪塔（Marta）的奧運告別戰留下完美回憶。

美國在2004、2008決賽都力壓巴西，如今兩隊在巴黎狹路相逢，於上半場都空手而歸，美國在下半場第57分鐘才由愛爾伯特（Korbin Albert）助攻給馬洛麗（Mallory Swanson）率先突破僵局。值得一提的是，馬洛麗的老公是MLB芝加哥小熊隊的金手套游擊手史萬森（Dansby Swanson），兩人是在2022年結婚。

巴西在遭進球後雖然努力搶攻，卻都欠缺臨門一腳，全場9次射門都無法進球，最終只能接受三度決賽敗在美國腳下的事實，也是不少球員落淚。另外，美國影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也在現場見證美國女足重返奧運金牌，阿湯哥傳出將擔任是閉幕式嘉賓，準備迎接2028年洛杉磯奧運。

巴西傳奇女將瑪塔奧運最終戰銀恨。（路透）巴西傳奇女將瑪塔奧運最終戰銀恨。（路透）

湯姆克魯斯在場邊觀戰。（路透）湯姆克魯斯在場邊觀戰。（路透）

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