徐薇淩強勢收尾與獎牌擦身過 奧運女子高爾夫獲第8

〔中央社〕巴黎奧運女子高爾夫今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩強勢繳出68桿，以4天低於標準5桿的283桿、並列第8作收，創下台灣在奧運女子高爾夫的最佳成績。

至於另一名同場參賽的台灣女將錢珮芸，今天同樣火力全開，她全場猛打7鳥、吞1個柏忌與1個雙柏忌，繳出4回合最佳的68桿，最後以低於標準2桿的286桿並列18。

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徐薇淩在接受中央社訪問時表示，這4天的表現，「我給自己打滿分，只可惜推桿沒有緣分，雖然我覺得沒拿到獎牌很可惜，但對於自己的表現不覺得遺憾。」

前3天打完還排在並列第17名，不過今天徐薇淩強勢出擊，全場抓5博蒂、吞1柏忌，繳出68桿，打完前15洞，僅落後並列第3名1桿，仍有機會站上頒獎台。

只可惜18洞打完徐薇淩和銅牌差2桿、跟銀牌差3桿、跟奪金的紐西蘭女將高寶璟則相差5桿。

徐薇淩說：「第16洞的時候，我知道自己很有機會（奪牌），尤其第18洞我知道自己一定會抓博蒂，所以16、17洞就特別衝，只可惜推桿就是不給力。」

徐薇淩提到，這4天比賽大概出現6到8次的3步（9呎）博蒂推桿沒進，「這幾天我的開球和鐵桿都幾乎表現滿分，就是和推桿沒緣分。」

談到這2屆奧運的差別，徐薇淩透露，東京奧運的時候，自己情緒比較起伏不定，所以桿數也跟著起伏不定，「今年奧運我覺得自己心態比較平順，所以桿數也相對穩定。」

年初徐薇淩還在巴黎奧運的窄門外，不過最後一刻終於壓線取得資格，「過去2年我的成績不是非常亮眼，甚至一度懷疑自己，但靠著這場奧運比賽，我又重新找回對自己的信心，加上這個奧運氛圍，讓我可以繼續拚下去。」

徐薇淩笑說：「上屆在拚前8、這一屆在拚獎牌，但是都差一點點，希望4年後自己還可以再打1次奧運，也是我鞭策自己的力量。」（編輯：龍柏安）1130811

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