奧運田徑》美國羅素奪女子100欄金牌 地主女將摘銀寫歷史大爆哭

24歲的美國女將羅素奪下100公尺跨欄金牌。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕24歲的美國女將羅素（Masai Russell）今天凌晨在巴黎奧運田徑女子100公尺跨欄決賽，以12秒33摘下金牌，至於地主法國23歲的桑巴馬耶拉（Cyréna Samba-Mayela）則是奪下法國首面100跨欄銀牌，當場大爆哭，成為另一焦點。

羅素是美國NCAA的100跨欄紀錄保持者，本屆在五環殿堂一路晉級，在今天決賽率先衝過終點線，以0.01秒之差險勝桑巴馬耶拉，也是他生涯首面金牌。

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至於上屆金牌波多黎各的卡瑪喬奎恩（Jasmine Camacho-Quinn）因起跑有點失速，最終以12秒36奪銅牌。

排在決賽第二道的桑巴馬耶拉，在衝過終點線後就大爆哭，原來是她得知自己拿到銀牌，寫下法國有史以來在女子100跨欄的最佳成績，法國先前曾1996、1984年摘銅，桑巴馬耶拉則成為28年來首位在這項目奪牌的法國選手。

地主法國23歲的桑巴馬耶拉奪下100公尺跨欄銀牌，在一確定奪銀後就倒地痛哭。（美聯社）

地主法國23歲的桑巴馬耶拉奪下100公尺跨欄銀牌，在一確定奪銀後就倒地痛哭。（美聯社）

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