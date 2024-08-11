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霹靂舞孫振踏上奧運舞台 開心可以生在這個世代

2024/08/11 02:45

〔中央社〕霹靂舞首度在奧運亮相，台灣好手孫振今天預賽1勝2敗、無緣晉級，但他直呼身為B-Boys，「很開心可以生在這個世代」，回顧近年自認沒有停滯不前，只是對手跑得更快。

霹靂舞是本屆巴黎奧運新增項目，比賽場地在巴黎協和廣場舉行，台灣男子選手孫振代表參賽，分組賽與3名對手一對一對決（Battle），孫振（Quake）首戰與摩洛哥選手BILLY交手，2回合都獲全部評審（18票）青睞，以2比0取勝，但第2戰與荷蘭選手MENNO、決勝戰與哈薩克選手AMIR對決都落敗，預賽分組排名第3止步。

孫振表示，今天的想法是第1場就要「殺爆對手」，一定要獲得全數的評審票，所以把最喜歡、第1順位的動作放在第1場，至於第3場與AMIR的比賽，其實第1回合沒有獲得多數評審青睞，第2回合一度有拉回來，但忘了做一些小東西比較可惜。

孫振解釋，對手跳舞的速度慢、但是動作輸出量很高，自己屬於爆發力型的，「就看評審覺得我的快快爆發好看，還是對手的慢慢但輸出比較好看」，但也肯定對手乾淨俐落度上做得不錯，比他好一點點，「大概45%比55%的感覺。」

回顧近年的進步讓孫振很有感觸，以前都是跟在其他霹靂舞者後面、追著別人跑，常常前半段賽事就被淘汰，去年開始可以跟他們同台，可能有人一開始會覺得是「運氣好」，但真正取得奧運資格，也算是證明自己的進步，「大家都進步了、我也進步了，就看看誰跑得快。」

孫振也說：「終於追到他們了，可以跟他們一起站在奧運舞台上。」他並稱讚同組2名晉級的對手MENNO、AMIR都是新風格的先驅，這2年所有霹靂舞者都為了踏上奧運舞台做了很多努力，「每個人都值得晉級8強。」

孫振雖然覺得可惜，但也提到這就是競技，輸得心甘情願，很感謝大家願意幫霹靂舞加油，霹靂舞可以在運動最高殿堂亮相，「很開心可以生在這個世代。」（編輯：龍柏安）1130811

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