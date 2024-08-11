巴黎前線》很想再戰下次奧運 徐薇淩：國家榮耀是超乎金錢和排名

徐薇淩。（資料照，路透）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣旅美高爾夫女將徐薇淩今天在巴黎奧運女子高爾夫第4回合繳出68桿，以總桿以總桿283桿，拿下並列第8名，為我國女將在奧運最佳成績。不過，無緣站上頒獎台也令她有些不甘心，但她提到，若有機會想再拚下一次奧運，「我覺得那是超乎金錢以及超乎排名的，很多的部分是因為國家榮耀。」

29歲的徐薇淩連續兩屆登上五環殿堂，上屆東京奧運以第15名作收，這屆期盼能刷新上屆成績。雖然前3回合打完還未擠進前10名，但今天她表現出色，抓下5鳥、吞1柏忌，繳出68桿，衝到並列第8。

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徐薇淩自2021年LPGA純絲錦標賽奪冠後，已經超過3年未曾問鼎冠軍，她不諱言，前陣子狀況真的不太理想，很多時候也會懷疑自己是不是年紀稍長，體力下滑才讓成績不像過去那亮眼。這次能取得奧運資格，對她來說是很大鼓舞，且發揮也很好，「這4天其實打得非常好，除了推桿以外，我覺得已經可以算是我心目中生涯的代表作，所以有點遺憾，但也可以給自己很高評價。」

最後一回合的後9洞，徐薇淩一度衝到並列第6，距離銅牌僅1桿差距，她表示，賽前就知道必須打得很好、很好才有機會爭取獎牌，看到自己衝上領先榜也有點驚訝，但還是抱持著穩紮穩打的心態，至少要超越上一屆奧運成績。

徐薇淩表示，之後會專心在LPGA賽場，努力爭取2028年洛杉磯奧運的機會，「我很喜歡打奧運，所以我想要再打一次奧運，到時候我的生涯也差不多要結束了，希望可以有個很美好的結果。」

提到對於參與國家隊的熱情，徐薇淩認為，國家榮耀是超乎金錢、超乎排名的，參與奧運賽事也會感受到全國是很支持、關注自己，「同時可以讓大家看到，運動員對於球賽的那種堅持，把我們每天努力的事情，呈現在國人面前。

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