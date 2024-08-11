奧運標槍》一擲奪金！ 日本北口榛花改寫日本田徑歷史新頁

北口榛花奪下金牌，成為日本女子運動員第一位拿下田賽金牌的好手。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕日本好手北口榛花今天凌晨在女子標槍決賽一擲定音，在第一次就擲出65公尺80的成績，接下來完全沒有任何選手能超越這個距離，北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌。

北口榛花在去年的布達佩斯世界田徑錦標賽女子標槍決賽，擲出66公尺73的距離，逆轉逆轉哥倫比亞名將胡塔爾奪金，收下日本標槍在世界大賽的首面金牌，同時也是自1991年的中國徐德妹後，史上第2位在世錦賽女子標槍奪下金牌的亞洲女將。

請繼續往下閱讀...

今天北口榛花在第一擲就擲出65公尺80的成績，順利奪下金牌，南非的范迪克（Jo-Ane VAN DYK）以63公尺93收下銀牌，捷克歐格羅妮可娃以63公尺68奪下銅牌。

過去日本選手在田徑項目奪金，男子首金是2004年的雅典奧運的鏈球好手室伏廣治，而女子首金是在2000年雪梨奧運的高橋尚子，另一面金牌則是2004年雅典奧運的野口水木，2人都是馬拉松好手，北口榛花成為日本史上第三位田徑女子金牌，更是史上第一面田賽金牌。

北口榛花在上屆東京奧運成為日本57年來第一位闖進標槍決賽的好手，但當時僅拿到12名的成績，如今一擲奪金，順利寫下日本歷史新頁。

北口榛花標槍奪金。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法