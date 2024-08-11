巴黎前線》林郁婷力挫波蘭女將 勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級奪下金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕即使面對性別爭議紛擾，「台灣拳后」林郁婷仍堅定心志，今在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金。

28歲的林郁婷生涯寫下不少輝煌紀錄，不僅拿過亞錦賽、世錦賽金牌，還是我國史上首位奪下亞運金牌的女拳手，樹立各種里程碑，而她也只差一面奧運金牌，即可完成「金牌大滿貫」的生涯紀錄。

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揮別東京奧運一戰出局的陰霾，林郁婷這回前進花都，卻又無端捲入性別爭議風波，引發全球關注。不過，她沒因此受打擊，一路過關斬將挺進金牌戰，今天和20歲的波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）對決。

面對這關鍵戰役，教練曾自強希望林郁婷平常心面對，「越是重要關頭越是保持平常心，吃好喝好睡好，現在繼續在訓練中心做賽前訓練和模擬方式，一切都很好。」

林郁婷開賽積極進攻，追著對手連續攻擊，整體攻守占上風，第1回合取得5：0領先。面對林郁婷攻勢，賽琳梅塔只能先防守再找機會反擊，但也無力扭轉頹勢，最終林郁婷以5：0奪下金牌。

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級奪下金牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級奪下金牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級奪下金牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

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