巴黎前線》最後一塊拼圖！林郁婷奧運奪金 完成生涯金牌大滿貫

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是她生涯首面奧運金牌，完成生涯「金牌大滿貫」。

28歲的林郁婷青少年時期已嶄露頭角，也是首位在世青賽奪金的台灣女拳手，生涯累積不少輝煌紀錄，不僅拿過亞錦賽、世錦賽金牌，還是我國史上首位奪下亞運金牌的女拳手，樹立各種里程碑，而她也只差一面奧運金牌，即可完成「金牌大滿貫」的生涯紀錄。

請繼續往下閱讀...

今年前進花都，林郁婷一路過關斬將殺進金牌戰，今天以5：0輾壓姿態擊敗波蘭女將賽琳梅塔，奪下生涯首面奧運金牌，賽後她和教練曾自強一同繞場慶祝。

台灣選手當中，除了林郁婷，「舉重女神」郭婞淳也曾完成「金牌大滿貫」，她在舉重亞錦賽、世錦賽和亞奧運都曾奪金，今年拿下銅牌，更成為台灣史上首位連3屆奧運奪牌的選手。

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法