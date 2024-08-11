孫振將霹靂舞妙喻成脫口秀 音樂是題目用肢體辯論

〔中央社〕霹靂舞從街頭走向奧運舞台，台灣B-Boys好手孫振將霹靂舞比喻成脫口秀，「我們用肢體辯論、音樂就是我們的題目，感動觀眾是最終的目標。」

霹靂舞首次踏上奧運舞台，孫振（Quake）今天在巴黎奧運B-Boys賽事分組預賽1勝2敗、無緣晉級，不過此次巴黎奧運讓他難忘，他不僅是台灣代表團開幕式掌旗官之一、也待滿全程，一同參賽荷蘭選手的教練甚至特別跟他說，有在電視上看到、他是掌旗官。

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孫振透露，其實自己也不太敢相信可以擔任掌旗官，霹靂舞從在捷運站練舞，到蹦蹦蹦、躍上奧運舞台，終於得到大家的肯定，透過奧運，讓更多人看見霹靂舞越來越好，有值得尊重和有趣的地方。

被問起希望大家怎麼認識霹靂舞這項運動，孫振做了巧妙的比喻，將霹靂舞比喻成脫口秀，都是即興的表演藝術，「只是我們是運動性、用身體去拚搏，脫口秀是講話。」但本質上有點類似，誰得到比較多觀眾青睞、就有比較大的勝算，「我們感動觀眾也感動評審。」

孫振替霹靂舞下註解：「霹靂舞就是肢體辯論、我們的題目是音樂。」今天第3戰開場前，他也加入了一點「台客舞步」，融入台灣文化，孫振認為，霹靂舞者各有風格，他偏向追求畫面效果，「這就是霹靂舞有趣的地方，會加入興趣、人生觀、價值觀，成就個人風格。」

霹靂舞不是奧運固定項目，下屆2028年洛杉磯奧運就沒有霹靂舞，孫振直言，霹靂舞目前沒有一個完整的商業模式，想要說服奧會可能很難，「但我相信霹靂舞的潛能、藝術與文化價值，絕對值得在奧運舞台。」（編輯：龍柏安）1130811

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