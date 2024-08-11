2天號召近200人進場 粉絲喊：林郁婷是台灣女拳王

〔中央社〕台灣女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運奪金，賽前被捲入性別爭議風波，台灣粉絲力挺，在巴黎居住長達15年的藝術家余小姐繪製海報用藝術反擊，2天內有近200人聚集為「台灣女拳王」加油。

林郁婷此次巴黎奧運被捲入性別爭議風波，場上用實力說話，今天在女子57公斤級比賽摘金，場邊也聚集大批台灣粉絲替她加油。林郁婷金牌戰以5比0擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）、奪下台灣本屆奧運第2金。

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在巴黎居住長達15年的藝術家余小姐繪製了林郁婷的加油海報，寫著「金滿貫」、「加油」，她透露畫作中有融入2個藝術元素，包括超現實主義馬格利特（Rene Magritte）畫作和表現主義畫家孟克（Munch）的「吶喊」，要全力幫林郁婷吶喊。

從羽球場球迷帶著台灣地圖海報被奪走，一直到林郁婷的事件，余小姐在異鄉感觸特別深刻，她表示，希望用自己的專業（藝術），在不違反規定的情況下，優雅、強而有力的反擊。

跟著余小姐一同到場替林郁婷應援的台灣加油團聲勢浩大，約2天的時間號召近200名成員，除了手繪海報，還有珍珠奶茶牌子、會旗等，「感覺很不可思議，因為運動，為了台灣，可以短時間聚集起來」，也大喊：「林郁婷就是我們的女拳王。」（編輯：龍柏安）1130811

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