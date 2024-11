奧運拳擊》台灣的女兒！林郁婷霸氣奪歷史首金 總統清德總統致電申賀

台灣拳擊選手林郁婷拿下巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌。(特派記者陳志曲攝)

〔記者林岳甫/台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽,以5:0擊潰波蘭女將賽琳梅塔(Julia Szeremeta),幫助台灣代表團進帳本屆第2面金牌,總統賴清德得知捷報,旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。本屆代表團獎牌總計2金、5銅,整體表現僅次上屆東京奧運2金、4銀、6銅。

體育署長鄭世忠在現場見證林郁婷奪下金牌的榮耀,「從去年世錦賽開始,陪她走過的風風雨雨。一切都值得了。郁婷比賽的羅蘭加洛斯中央球場觀眾席有一句標語,”VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS “ 勝利是屬於最堅靱頑強的人,恭喜郁婷不僅勇奪奧運金牌,更贏得人生的勳章!她是勇敢的台灣女孩!」

林郁婷二度征戰奧運,卻遭逢各種難關,先是莫須有的性別爭議事件,體育署第一時間,針對國際拳總與相關輿論的不實資訊進行駁斥,更透過律師發送警告信給國際拳總,保護選手心理狀態。中華奧會與國際奧會也一直保持緊密聯繫,國際奧會日前正式公開聲明,所有選手都符合巴黎奧運參賽規定,確保林郁婷參賽權益。

在這些紛擾下,林郁婷無所畏懼,持續向前邁進,首戰擊敗烏茲別克選手,八強力克保加利亞選手。她在準決賽前染上感冒,所幸團本部醫師協助,將影響降至最低,順利擊退土耳其選手,成為台灣首位闖進奧運金牌戰的拳擊選手。

巴黎奧運女子57公斤級金牌戰,將擂台搬進知名的紅土聖地、法國網球公開賽羅蘭加洛斯中央球場,上萬名拳迷鼓譟爲兩位喝采,現場湧入不少台灣粉絲,不停吶喊「台灣加油、林郁婷加油」,揮舞會旗相挺林郁婷。

林郁婷決賽打敗20歲賽琳梅塔,為台灣拳壇打下難能可貴的奧運金牌。28歲的林郁婷在擂台邊擁抱教練曾自強,師徒兩人不斷強調擂台上的事情就擂台上解決,不在意外界流言蜚語,賽後林郁婷親吻擂台地板後,用力捶了一下。下擂台後林郁婷還背起曾自強小跑步,感謝教練這麼多年來的鞭策,才造就了她終於走到這裡。

林郁婷感謝現場支持同胞,以及台灣民眾熬夜加油,這面獎牌非常感謝體育署、中華奧會、國訓中心、運科中心,還有許多不斷幫助她勇敢踏上擂台的人,能夠為台灣拳擊開創歷史,感到非常驕傲。

