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奧運拳擊》台灣的女兒！林郁婷霸氣奪歷史首金 總統清德總統致電申賀

2024/08/11 07:05

台灣拳擊選手林郁婷拿下巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）台灣拳擊選手林郁婷拿下巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），幫助台灣代表團進帳本屆第2面金牌，總統賴清德得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。本屆代表團獎牌總計2金、5銅，整體表現僅次上屆東京奧運2金、4銀、6銅。

體育署長鄭世忠在現場見證林郁婷奪下金牌的榮耀，「從去年世錦賽開始，陪她走過的風風雨雨。一切都值得了。郁婷比賽的羅蘭加洛斯中央球場觀眾席有一句標語，”VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS “ 勝利是屬於最堅靱頑強的人，恭喜郁婷不僅勇奪奧運金牌，更贏得人生的勳章！她是勇敢的台灣女孩！」

林郁婷二度征戰奧運，卻遭逢各種難關，先是莫須有的性別爭議事件，體育署第一時間，針對國際拳總與相關輿論的不實資訊進行駁斥，更透過律師發送警告信給國際拳總，保護選手心理狀態。中華奧會與國際奧會也一直保持緊密聯繫，國際奧會日前正式公開聲明，所有選手都符合巴黎奧運參賽規定，確保林郁婷參賽權益。

在這些紛擾下，林郁婷無所畏懼，持續向前邁進，首戰擊敗烏茲別克選手，八強力克保加利亞選手。她在準決賽前染上感冒，所幸團本部醫師協助，將影響降至最低，順利擊退土耳其選手，成為台灣首位闖進奧運金牌戰的拳擊選手。

巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，將擂台搬進知名的紅土聖地、法國網球公開賽羅蘭加洛斯中央球場，上萬名拳迷鼓譟爲兩位喝采，現場湧入不少台灣粉絲，不停吶喊「台灣加油、林郁婷加油」，揮舞會旗相挺林郁婷。

林郁婷決賽打敗20歲賽琳梅塔，為台灣拳壇打下難能可貴的奧運金牌。28歲的林郁婷在擂台邊擁抱教練曾自強，師徒兩人不斷強調擂台上的事情就擂台上解決，不在意外界流言蜚語，賽後林郁婷親吻擂台地板後，用力捶了一下。下擂台後林郁婷還背起曾自強小跑步，感謝教練這麼多年來的鞭策，才造就了她終於走到這裡。

林郁婷感謝現場支持同胞，以及台灣民眾熬夜加油，這面獎牌非常感謝體育署、中華奧會、國訓中心、運科中心，還有許多不斷幫助她勇敢踏上擂台的人，能夠為台灣拳擊開創歷史，感到非常驕傲。

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