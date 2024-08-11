奧運男籃》柯瑞8顆三分球轟24分 美國擊敗法國摘金完成5連霸

美國隊5連霸。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃今天凌晨在巴黎奧運金牌戰，柯瑞（Stephen Curry）在第四節連續飆進三分球，加上詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）得分都超過雙位數，衛冕軍最終以98：87打敗地主法國，在五環殿堂完成5連霸壯舉。

美國前役在4強陷入苦戰，不僅最多落後17分，前三節打完還落後雙位數，第四節集體展開反撲，最終以95：91逆轉塞爾維亞，將在金牌戰對決地主法國。

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美國上半場打完49：41領先法國，衛冕軍第三節握有雙位數領先，不過法國富尼耶（Evan Fournier）、德科洛（Nando De Colo）連得5分，僅落後6分進入第四節。美國隊在末節一度又領先雙位數，卻接連發生失誤，讓法國步步進逼，地主追到剩下79：82，柯瑞展現射手功力，連續4顆三分球徹底澆熄對手氣焰，幫助美國守成並完成5連霸，

前役對塞爾維亞轟9顆三分球，攻下36分的柯瑞（Stephen Curry），此仗三分球12投8中，進帳24分，詹姆斯繳出14分、6籃板及10助攻，杜蘭特斬獲15分，布克（Devin Booker）15分入袋。

法國在第四節一度追近，想不到卻被柯瑞射爆，地主表現最佳是亞布塞萊（Guerschon Yabusele）20分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26分，德科洛12分，還是連兩屆屈居銀牌。

柯瑞。（法新社）

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