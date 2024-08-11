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林郁婷奧運摘金 母接總統賀電：感謝為國爭光！

2024/08/11 06:07

林郁婷的母親廖秀蘭與總統賴清德通電話。（記者董冠怡攝）林郁婷的母親廖秀蘭與總統賴清德通電話。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕28歲台灣拳后林郁婷今天凌晨3時許，在巴黎奧運女子57公斤級賽事中摘金，做到了她對母親廖秀蘭的承諾。賽事結束後，人在新北市府的林母，接到總統賴清德的恭賀電話，頻頻回應，謝謝總統，感恩。

賴清德表示，今天凌晨守在電視機前為郁婷加油，她的表現非常傑出且精彩，過程中面對敵手諸多攻勢，她感謝她為國爭光，真的是很不容易的成就，剛剛有在電話中恭喜郁婷的媽媽。

賴清德指出，聽到頒獎台上奏起國旗歌，她也感動到流眼淚，讓人看了十分感動，謝謝郁婷、郁婷的母親與全國民眾，共同做她的後盾，也感謝新北市舉辦如此有意義的活動，將大家團結在一起。

金牌戰開打前，大批民眾不到2點半就已排長龍，等待進場坐定觀戰，頭香李女士及陳先生說，昨晚參加完市府活動後，就去排隊，為林郁婷加油，期許替台灣再添一面金牌。

現場擺放大約近400張椅子，但台灣人太過熱情，持續湧入市府，因此不夠坐改用站的，不時揮舞國旗助陣，邊喊「林郁婷加油」、「打爆她」、「欸對手流鼻血」、「笑不出來了」，歡呼聲響徹雲霄。

賽末當裁判舉起林郁婷的手判定獲勝時，在場球迷直接跳起來尖叫、互相擁抱，「贏啦！金牌！」可惜由於要等頒獎、讓選手及教練有整理收拾的時間，加上鶯歌鄉親舟車勞頓，因此並無像四強戰時一樣越洋連線。

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