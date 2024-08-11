巴黎前線》林郁婷奪金獲全世界關注 教練曾自強笑稱：感謝JK羅琳

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷即便身陷性別爭議的紛擾，她仍舊頂住壓力，今天勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，證明自己。她的教練曾自強賽後打趣地說：「真的要感謝JK羅琳讓全世界看到林郁婷，成為大家的流量密碼。」

28歲的林郁婷生涯寫下不少輝煌紀錄，不僅拿過亞錦賽、世錦賽金牌，還是我國史上首位奪下亞運金牌的女拳手，樹立各種里程碑，今天奪下奧運金牌，順利完成「金牌大滿貫」。

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即便今年奧運前，性別爭議問題又被搬上檯面，知名作家JK羅琳在社群媒體上發難，加上也有不少子虛烏有的攻擊，讓林郁婷成為國內外媒體關注焦點。

陪伴愛徒走過這些風波，曾自強表示，林郁婷這段期間關閉社群媒體，好好專注在訓練和備戰上，對於這些事情都只有片面了解，「事發後代表團還有總統、院長、體育署等等，都有很多關切，但都由我來跟代表團做聯繫，我再釋放部分訊息給郁婷，她可能不太了解外界有這多人在關心她。」

曾自強開玩笑地表示，「真的很感謝JK羅琳，她真的是我們台灣驕傲，創造無敵流量，讓全世界看到我們的林郁婷。」

針對這次風波，賽後記者會也有外媒向林郁婷提問，她表示，「作為一個優秀的運動員，我覺得在比賽期間關閉社群，保持在場上專注是很重要的事情，外界說的爭議新聞，我都是透過教練獲得片面資訊，我也不太了解。 既然我會在這地方，我是受到IOC邀請來參加這比賽，那我就是專注比賽，其他事情就透過教練來回答。」

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