女子拳擊林郁婷再摘金 巴黎奧運台灣獲2金5銅

〔中央社〕女子拳擊好手林郁婷再替台灣帶來「金喜」，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰以5比0擊退波蘭選手，奪下台灣拳擊代表隊奧運首金，本屆台灣隊賽程全數結束，以2金5銅作收。

林郁婷此次巴黎奧運被捲入性別爭議風波，場上用實力說話，今天在女子57公斤級以5比0擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）摘金，為台灣代表團本屆奧運第2金，同時也追平隊史最佳，上屆東京奧運與2004雅典奧運都是勇奪雙金。

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本屆台灣代表團累積拿下2金、5銅，7面獎牌則為隊史次佳，至截稿為止在本屆獎牌排行榜排名33名。

巴黎奧運本屆新增項目霹靂舞登場，台灣好手孫振在B-Boys賽事亮相，可惜分組預賽1勝2敗、排名第3，無緣晉級8強。

女子高爾夫最終回合，台灣好手徐薇淩強勢繳出68桿，4回合總計以低於標準5桿的283桿、並列第8名，為台灣奧運女子高爾夫最佳成績；另一名高球女將錢珮芸，今天同樣打出68桿，4回合總計以低於標準2桿的286桿並列18。

巴黎奧運最後一天還有包括田徑、籃球、自由車、手球、現代五項等項目仍有賽程，不過台灣隊部分已告一段落，閉幕式將在當地時間11日晚間9時在法蘭西斯體育場舉行。

台灣代表團預計將有拳擊、田徑、霹靂舞、桌球等代表隊參加閉幕式，屆時仍會有1男、1女掌旗官，而拳擊金牌女將林郁婷預料將是頭號熱門人選。

閉幕典禮活動保密到家，根據美國媒體報導，很可能會請到好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）進行特技垂降後，再以特殊畫面剪輯，讓他降落在好萊塢著名的地標，下屆奧運將移師洛杉磯舉行。（編輯：龍柏安）1130811

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