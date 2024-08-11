晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

女子拳擊林郁婷再摘金 巴黎奧運台灣獲2金5銅

2024/08/11 05:54

〔中央社〕女子拳擊好手林郁婷再替台灣帶來「金喜」，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰以5比0擊退波蘭選手，奪下台灣拳擊代表隊奧運首金，本屆台灣隊賽程全數結束，以2金5銅作收。

林郁婷此次巴黎奧運被捲入性別爭議風波，場上用實力說話，今天在女子57公斤級以5比0擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）摘金，為台灣代表團本屆奧運第2金，同時也追平隊史最佳，上屆東京奧運與2004雅典奧運都是勇奪雙金。

本屆台灣代表團累積拿下2金、5銅，7面獎牌則為隊史次佳，至截稿為止在本屆獎牌排行榜排名33名。

巴黎奧運本屆新增項目霹靂舞登場，台灣好手孫振在B-Boys賽事亮相，可惜分組預賽1勝2敗、排名第3，無緣晉級8強。

女子高爾夫最終回合，台灣好手徐薇淩強勢繳出68桿，4回合總計以低於標準5桿的283桿、並列第8名，為台灣奧運女子高爾夫最佳成績；另一名高球女將錢珮芸，今天同樣打出68桿，4回合總計以低於標準2桿的286桿並列18。

巴黎奧運最後一天還有包括田徑、籃球、自由車、手球、現代五項等項目仍有賽程，不過台灣隊部分已告一段落，閉幕式將在當地時間11日晚間9時在法蘭西斯體育場舉行。

台灣代表團預計將有拳擊、田徑、霹靂舞、桌球等代表隊參加閉幕式，屆時仍會有1男、1女掌旗官，而拳擊金牌女將林郁婷預料將是頭號熱門人選。

閉幕典禮活動保密到家，根據美國媒體報導，很可能會請到好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）進行特技垂降後，再以特殊畫面剪輯，讓他降落在好萊塢著名的地標，下屆奧運將移師洛杉磯舉行。（編輯：龍柏安）1130811

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中