巴黎前線》奧運奪金後頒獎落淚 林郁婷：我們台灣人也可以做到

林郁婷奪金。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷即便身陷性別爭議的紛擾，她仍舊頂住壓力，今天勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，頒獎典禮時也流下感動的淚水，她表示，當時腦中浮現跑馬燈，都是各種訓練的刻苦畫面。

即便賽前再次受性別爭議所擾，林郁婷堅定自己的心智，展現實力穩穩挺進金牌戰，今天面對年僅20歲的後起之秀、波蘭賽琳梅塔（Julia Szeremeta），她幾乎是以輾壓的方式奪下勝利。

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「每一場比賽、每個對手我都很尊重她們，能走到奧運賽場，實力都是非同小可，如同上一場賽後所說，我會用盡畢生所學，在場上做好每個動作、打好每一拳來贏下勝利。」林郁婷認為，波蘭女將這麼年輕就能在奧運打到決賽，是件很不可思議的事，「她這麼年輕就有這多技術、戰術，未來一定會有很好的發展，可以取得更好成就。」

提到賽後頒獎時落淚，林郁婷感性地說：「各種酸甜苦辣，就像回憶錄跟跑馬燈在腦海中不斷浮現，包含我被打到流鼻血、被擊倒要再爬起來、被操到沒有力了還要咬牙堅持下去，意志力與自己拼鬥過程，這也是讓我贏得勝利的原因。」

另外，林郁婷提到，頒獎期間她想到人生第一次出國，和教練曾自強到中國的鳥巢體育館，當時教練要她想像，未來站上奧運舞台的畫面，「當時教練說，想像一下站上奧運擂台的畫面，所有人在為妳歡呼，妳敢站上去嗎？妳會害怕嗎？妳有辦法承擔這些掌聲嗎？我想說的是，我做到了，我們台灣人也可以做到！」

林郁婷奪金。（特派記者陳志曲攝）

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