奧運拳擊》謝謝動漫《第一神拳》 造就林郁婷奪歷史首金

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷當年因為日本漫畫《第一神拳》，一頭栽進拳擊世界，去年在杭州亞運打下金牌，如今她更霸氣在巴黎奧運每場都5：0打敗對手，風光摘金。

林郁婷小時候跟哥哥一起看日本動漫名作《第一神拳》，故事主角幕之內一步從總是被欺負的對象，因接觸拳擊而變得強大。

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林郁婷歷經過媽媽被爸爸家暴的陰影，原先練田徑的她決定改練拳擊，想變得強大去保護媽媽。

林郁婷在2013年奪世界青年女子拳擊錦標賽金牌，曾透露和《第一神拳》主角幕之內一步很像，同時擁有永不放棄、無懼體型更高大的精神。她表示，作品中印象最深刻的橋段是「鷹村vs.霍克」挑戰世界拳王的那場比賽，鷹村幾度在比賽中倒下，背後還有夥伴不斷地聲援，在倒數危機中搖搖晃晃站了起來，如今的林郁婷無懼性別爭議，在五環殿堂登上頒獎台最頂端。

至於教練曾自強也愛《第一神拳》，他成為教練後，更對漫畫中「鴨川教練」指導選手的種種情景很有感觸，現在曾自強也成為奧運金牌教練。

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（特派記者陳志曲攝）

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