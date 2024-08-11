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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》怎麼面對性別爭議風波？林郁婷霸氣回應：專注訓練和比賽

2024/08/11 06:18

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（特派記者陳志曲攝）台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷即便身陷性別爭議的紛擾，她仍舊頂住壓力，今天勇奪巴黎奧運女子57公斤級金牌，寫下台灣拳擊歷史。不過，這次風波引起許多外媒關注，今天賽後記者會上也有不少外媒向她提問，她表示，這段期間她關閉社群，把專注力放在訓練和比賽上，對於整起事件只有片面了解，都交由教練處理。

林郁婷在去年世錦賽鍍銅，卻被告知「性別生化檢測」異常，被取消獎牌，無論是去年杭州亞運前還是今年巴黎奧運前，這起事件都被拿出來「冷飯熱炒」，連知名作家JK羅琳等名人也出面攪和，讓整起事件登上國際版面。

奧運期間為專心備戰，林郁婷選擇關閉社群媒體，她說：「作為一個優秀的運動員，我覺得在比賽中關閉社群，保持在場上專注是很重要的事情，如同外界說的爭議新聞，我都是透過教練獲得片面資訊，我也不太了解。既然我會在這地方，代表我是受到IOC邀請來參加這比賽，那我就是專注比賽，其他事情就透過教練來回應。」

對於新聞曝光、網友爭論，林郁婷坦言，因為關閉社群，自然無法接收太多資訊，「這段期間，我只需要確保我知道對手是誰，看她的比賽影片，專注訓練，上場就是發揮我有的技戰術，好好的贏下勝利。」

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