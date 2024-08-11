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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運前線》林郁婷奪金後觀眾持「臺灣獨立」鯨魚旗被粗暴拖走

2024/08/11 06:54

有觀眾拿出超大一面「台灣獨立」鯨魚旗，結果被現場工作人員連人帶旗都拖走。（中央社）有觀眾拿出超大一面「台灣獨立」鯨魚旗，結果被現場工作人員連人帶旗都拖走。（中央社）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕即使面對性別爭議紛擾，「台灣拳后」林郁婷仍堅定心志，今在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金。賽後頒獎典禮前在有觀眾拿出超大一面「台灣獨立」鯨魚旗，結果被現場工作人員連人帶旗都拖走，非常粗暴，整個過程都被網友記錄下來。

林郁婷對戰賽琳梅塔，現場有許多台灣民眾進場加油，賽後頒獎典禮前的空檔，有觀眾拿出台獨旗幟在現場張開，不過不久後就被工作人員粗暴搶走，該名觀眾被數名警察帶離比賽場地，現場畫面被其他台灣觀眾拍攝下來，已在社群媒體上流傳。

巴黎奧運安檢對台灣觀眾非常不友善，有關台灣元素的加油物品都被沒收，連白紙、筆都不能帶，比賽場疑似都有特定人士盯場，配合緊盯有無闖關成功的台灣元素加油物品，甚至有中國人會動手搶奪，林郁婷賽後的現場，疑以工作人員被指揮粗暴帶走展示台獨旗幟的觀眾。

據代表處查證，該名觀眾為旅美台灣人，持美國護照。

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