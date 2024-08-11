舉重女神郭婞淳返國 粉絲：「我們TEAM 我們挺」

巴黎奧運獲得銅牌的「舉重女神」郭婞淳今日清晨返國。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕巴黎奧運台灣代表隊選手獲得銅牌的「舉重女神」郭婞淳今日清晨返國，同團還有桌球選手簡彤娟，及首次參加奧運輕艇競速的亞運金牌賴冠傑同機返國，抵達後在登機門受到熱烈歡迎。

巴黎奧運台灣代表隊選手獲得銅牌的「舉重女神」郭婞淳今日清晨返國，同團還有桌球選手簡彤娟，及首次參加奧運輕艇競速的亞運金牌賴冠傑同機返國，抵達後在登機門受到熱烈歡迎。（記者姚介修攝）

這次巴黎奧運「舉重女神」郭婞淳在8日帶傷出征女子舉重59公斤級賽事，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，雖無法完成金牌二連霸，但為我國舉重隊完成連續5屆奪牌任務。郭婞淳於2012首次出賽倫敦奧運，3屆共奪下1金2銅，也是台灣代表團史上首位連3屆奧運奪牌的選手。

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「舉重女神」郭婞淳紛紛有粉絲請她簽名留念。（記者姚介修攝）

今日回國巴黎奧運桌球代表隊選手簡彤娟是首次出賽奧運；女子團體賽與鄭怡靜、陳思羽合作，首戰擊敗澳洲組合，8強則輸給5連霸的中國隊。

昇恆昌免稅商店員工手持標語高喊口號，歡迎今日回台的奧運選手。（記者姚介修攝）

去年杭州亞運為台灣拿下史上第一面輕艇靜水競速金牌的選手賴冠傑，在這次巴黎奧運為台灣取得第一次參加輕艇競速資格，但在男子1000公尺單人C艇8強賽分組第4遭到淘汰。

長榮航空地勤人員在候機室外手持「我們TEAM 我們挺」標語的布條迎接選手回國。（記者姚介修攝）

熱情的機場加油隊回台時受到長榮航空地勤人員，在候機室外手持「我們TEAM 我們挺」標語的布條迎接選手入，並高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也有員工隊歡，手持標語高喊口號，歡迎今日奧運所有回台的選手。

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