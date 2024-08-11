奧運拳擊》林郁婷霸氣奪金寫歷史！ 賴總統恭賀：妳讓世界看見台灣精神

林郁婷勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，「台灣拳后」林郁婷以5：0輾壓波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也幫助台灣代表團進帳本屆第2金，稍早賴清德總統在社群發文，恭賀林郁婷為國爭光。

賴清德總統臉書粉專全文如下：

恭喜林郁婷！奪下台灣第一面奧運拳擊金牌！

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今天凌晨，許多人都熬夜關注郁婷的賽事，對於巴黎奧運代表團再傳好消息，相信所有國人跟我一樣，非常振奮，也為郁婷感到驕傲。

這次巴黎奧運，郁婷從出賽前，就受到已被國際奧會撤銷承認的國際拳總、一連串惡意的攻擊，相較其他選手承擔更多的壓力。

面對惡意不實的造謠，台灣人無論是政府或民間，不分朝野黨派、都團結一致，拒絕讓郁婷成為虛假訊息攻擊的對象。而國際奧會與巴黎奧運的拳擊小組也紛紛聲明力挺，政府各單位與首長也都在第一時間聲援、更研擬相關作為。

郁婷，妳真是了不起！擂台外的紛擾，不影響妳堅實的表現，妳展現出比其他同量級選手更強的拚勁，也獲得曾和妳對戰的各國選手相挺，一路奮戰，向世界證明妳的實力，成功打下金牌。

恭喜郁婷，辛苦了！謝謝妳讓世界看見自信堅韌的台灣精神，為台灣帶來榮耀！

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