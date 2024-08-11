奧運舉重》「這兩年有很多不看好的聲音」郭婞淳感謝大家相信自己

郭婞淳凱旋歸國，大批親友團前來接機。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園機場報導〕「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級勇奪銅牌，今晨凱旋歸國，有大批親友團前來接機，她也感謝一直以來外界給予的支持，成為自己前進的力量。



郭婞淳在巴黎奧運以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，她今仍坦言可惜，「自己沒有把握好、非常可惜，但能為台灣拿下一面銅牌，感到非常榮幸。」



由於是帶傷上陣，郭婞淳指出，現階段就是先休息，把重點放在傷勢治療與恢復，接下來再視自己的身體狀況而定。



郭婞淳近期受訪只要談到為自己加油的聲音，都會忍不住紅了眼眶，她說，這次在法國感受到主場的氛圍，「觀眾每喊一次郭婞淳都會觸動淚腺，大家都來這裡幫我加油，很感動。」



郭婞淳有感而發表示，「這兩年狀態沒有起來，有很多不看好的聲音，但非常感謝看好我的人、相信我的人，他們那種祝福不是只有希望你贏的那種祝福，而是真的是從內心深深祝福你，可以享受這個舞台，每次看到那麼多人留言的加油支持都很感動，也會有很多力量繼續前進。」

郭婞淳凱旋歸國，大批親友團前來接機。（記者盧養宣攝）

郭婞淳凱旋歸國，大批親友團前來接機。（記者盧養宣攝）

郭婞淳凱旋歸國，大批親友團前來接機。（記者盧養宣攝）

郭婞淳凱旋歸國，大批親友團前來接機。（記者盧養宣攝）

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