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奧運舉重》郭婞淳有望再寫歷史？林敬能有信心：2028奪牌不是問題

2024/08/11 09:31

郭婞淳。（資料照，特派記者陳志曲攝）郭婞淳。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園機場報導〕「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，現階段將先以養傷為主，不過教練林敬能對她很有信心，認為2028年洛杉磯奧運仍有爭取獎牌的機會。

郭婞淳在里約奧運摘銅，東京奧運奪金，本次巴黎奧運再收下一面銅牌，連續三屆奧運奪牌，已是台灣第一人，未來還有機會再寫歷史新猷。

郭婞淳教練林敬能今以「不完美卻真實」評價本屆表現，也坦言愛徒已經盡力，對於郭婞淳是否有機會再戰2028洛城奧運，他胸有成竹表示，只要郭婞淳健康狀況無虞，「2028要拿獎牌不是問題。」

林敬能解釋，在舉重女子59公斤級，總和要達到230公斤的人選手不多，235公斤以上更是寥寥無幾，「只要婞淳身體恢復到原本的8到9成，2028要拿獎牌不是問題，對我們來講滿簡單的。」

林敬能指出，會說簡單是因為國家後勤資源充足，包括從國家訓練中心、國家運動科學中心到體育署，「有大家支援我們，後援部隊夠強，就能恢復得好，也會更加進步。」

對於教練喊出的目標，郭婞淳態度則保守許多，她說，「目前還沒有想那麼多，接下來還有亞運，一步一步慢慢來，最重要的還是把傷養好，才能有好的成績。」

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