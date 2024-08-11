坦言台灣女選手掌控比賽 波蘭女將：IG諷林郁婷限動不是我PO的

波蘭女將賽琳梅塔（右）賽後表示，林郁婷出拳比她更快，攻擊範圍也更大，坦言「台灣女選手控制了整場比賽」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，「台灣拳后」林郁婷以5：0擊敗波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，賽琳梅塔賽後表示，林郁婷出拳比她更快，攻擊範圍也更大，坦言「台灣女選手控制了整場比賽」，至於在賽前IG稱自己是爭金牌的「最後一個女人」，賽琳梅塔表示這段時間她根本沒有上網，有人替他管理社交媒體，教練看到限動後下令將其刪除。

根據波蘭媒體《Gazeta.pl》報導，巴黎奧運拳擊女子57公斤級銀牌得主、波蘭女將賽琳梅塔賽後接受媒體採訪，她表示這是一場非常艱苦的比賽，賽前她認為有機會奪金，但林郁婷出拳比她更快，攻擊範圍也更大，「她的左直拳又快又硬。我嘗試迴避並向前靠近，該計劃成功了一半，但沒辦法，對手是個非常出色的反擊拳手。」

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林郁婷比賽琳梅塔高出10公分的身高差，是一個很大的問題，賽琳梅塔坦言，在這樣的身體條件下，她很難對對手構成任何威脅。「台灣女選手控制了整場比賽」，無緣為波蘭奪48年來首面奧運拳擊金牌。

至於性別爭議問題，塞琳梅塔表示，這對我沒有任何影響，實際上我完全不理會它；媒體進一步提出她在社群上的貼文，塞琳梅塔IG在賽前轉發「妳是爭奪金牌的最後一個女人」哏圖限動。

塞琳梅塔對此澄清，並非自己轉貼那則限動，「我目前並沒有經手我的社群，有人幫我管理，教練確實看到了那則貼文，然後告訴我要刪掉。」媒體再追問她對這次拳擊賽事陷入性別爭議的態度，塞琳梅塔回應：「我不想針對這個議題發表意見。」

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