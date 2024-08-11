桌球》從鄭怡靜身上挖寶、與偶像王曼昱對決 簡彤娟奧運初體驗收穫良多

簡彤娟。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園機場報導〕22歲桌球好手簡彤娟首度登上奧運殿堂，單打止步首輪、女團賽事止步8強，不過初體驗仍收穫滿滿。

簡彤娟在巴黎奧運單打首輪以0：4不敵世界排名61的香港好手朱成竹，無緣晉級32強，女團賽事首戰面對澳洲，在女雙第一點與陳思羽搭檔以3：0收下勝利，8強對決中國，在雙打、單打兩度交手偶像王曼昱，皆以告負作收。

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簡彤娟今返台分享奧運初體驗的感想，坦言從學姐鄭怡靜身上學到很多，「她真的很厲害，感覺跟她不是同一個層次的，回來之後就會覺得要更努力。」

簡彤娟指出，鄭怡靜在處理球上每個細節都做得很好，會讓對手每一顆球都很有壓力，「就連跟她對練也能感受到，經驗真的很不一樣。」她也提到，鄭怡靜不藏私、不吝分享經驗，「她很親切，會一直教我，帶給我很多正面的能量。」

除了在鄭怡靜身上汲取經驗外，簡彤娟此行另一收穫就是與偶像王曼昱對決，她指出，自己完全不會緊張，甚至是笑著熱身，抱持著「讓她知道我正在努力朝她的方向前進」的心態上陣。

雖然單打直落三輸球，但前兩局比分拉鋸，簡彤娟也透露兩人賽後的對話，「她跟我說，我快把她打慘了。」隨後她也找機會與王曼昱留下合影。

結束奧運初體驗，簡彤娟說，其實沒有想像中那麼可怕，只是心情上雖不緊張，身體表現卻騙不了人，「第一場比賽後回去看重播，打球的樣子跟平常差很多。」沒有太多大賽經驗的她，接下來把目標放在名古屋亞運，希望屆時能有更好的發揮。

簡彤娟（右）與王曼昱合影。（簡彤娟提供）

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