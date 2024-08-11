巴黎奧運》輕艇進8強賽台灣第1人 賴冠傑盼4年後捲土重來

宜蘭縣籍輕艇靜水競速好手賴冠傑（右）今天搭機返國，新婚妻子現身接機。（圖由游琇淳提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍的台灣輕艇靜水競速好手賴冠傑，在巴黎奧運男子C1 1000公尺8強賽，分組排第4名，雖然無緣晉級準決賽，仍為台灣輕艇界寫下歷史新頁，今天搭機返國，新婚妻子及大批粉絲接機獻花，他期盼4年後捲土重來，繼續為國爭光。

27歲的賴冠傑去年杭州亞運摘金，取得巴黎奧運參賽資格，本月7日在男子C1 1000公尺8強賽中，以3分58秒79分組第4名完賽，一舉衝入4分鐘內，比他在去年亞運、今年亞錦賽及巴黎奧運預賽成績更優異。

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賴冠傑與教練游志偉今天上午跟著奧運團選手歸國，宜縣輕艇委員會主委黃定和夫人游琇淳抵達機場致贈紅包，宜蘭縣政府教育處體健科長梁璋玲獻花，賴冠傑母校宜縣吳沙國中也組團接機，新婚妻子驚喜現身，給賴冠傑大大擁抱，粉絲手舉海報、布條，高喊「冠傑！冠傑！宜蘭之光」，祝他繼續加油、划向未來。

賴冠傑受訪時說，這次奧運賽比較緊張，沒有表現得很好，一切都還在學習，4年後還要再來挑戰。教練游志偉感謝各界協助，造就這趟成功的旅程，他認為，賴冠傑還有進步空間，希望下次會更好。

賴冠傑奧運賽前曾在捷克、哥倫比亞等國移地訓練，再回宜蘭冬山河繼續操練，本屆奧運賽事，他在歐美選手為主的輕艇比賽闖入8強賽，成為台灣史上第一人。

賴冠傑在巴黎奧運男子C1 1000公尺進8強賽，成為台灣史上第一人。（美聯社）

宜縣輕艇委員會主委黃定和夫人游琇淳（右）致贈賴冠傑紅包。（圖由游琇淳提供）

賴冠傑（左2）與教練游志偉（左1）返抵國門，粉絲手舉海報、布條，高喊「冠傑！冠傑！宜蘭之光」。（圖由游琇淳提供）

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