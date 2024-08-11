林郁婷哭了！葉丙成流淚 張廖萬堅：善良打敗邪惡魔法

台灣拳后林郁婷在頒獎時哭了，教育部政次葉丙成第一時間表示，他也跟著流淚。（取自葉丙成臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷即便身陷性別爭議的紛擾，仍舊頂住壓力，今天勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，頒獎典禮時流下感動的淚水。教育部政次葉丙成也在第一時間跟著流下眼淚，1.7萬人按讚。

教育部長鄭英耀第一時間表示，非常高興喜悅看到林郁婷拿金牌，林郁婷是台灣之光！教育部政次張廖萬堅也表示，令人感動落淚，感謝林郁婷的堅持，用善良打敗邪惡的魔法！

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葉丙成在臉書連續發3文，先為台灣女孩林郁婷加油，林郁婷贏得勝利後，再發文「郁婷太帥了！完全壓倒性的勝利！台灣女孩用實力說話。謝謝你，讓我們今晚將再聽到國旗歌！❤️」，林郁婷在頒獎時流淚，葉丙成也發文表示：「看到郁婷在升旗的時候哭了，我的眼淚也跟著忍不住流下來了！」

而奧運國手榮耀返國，鄭英耀、張廖萬堅和葉丙成代表教育部，輪流去機場接機表達感謝和肯定。葉丙成在臉書上發文特別提到，第一張照片裡的夥伴們，是同台班機回台的我們賽事支援的工作團隊夥伴們。這次安排出外支援我們奧運選手的支援團隊，有醫師、老師、心理師、陪練員、物理治療師等，因為他們的用心付出，讓我們的選手可以有更大的支持力量去追求更好的表現，真心感謝這些為選手們付出的幕後英雄們。

此外，葉丙成也表示，陪桌球國手林昀儒跟陳思羽的時候，關心林昀儒左手的傷勢，每年都有很多大的公開賽，頂級選手都會被要求參加，如果不參加，世界排名高的選手會被國際桌總罰錢。他問林昀儒要賠多少錢？林昀儒回說要好幾千美金，一直要比賽情況下，要好好的養好傷勢不容易，體育署同仁說羽球也是類似狀況，不出賽也會被國際羽總罰錢，所以世界頂級選手不少都有傷。

葉丙成再問林昀儒說奧運回來後可以休息多久？林昀儒回說大概一個禮拜，之後就又要去比賽了。他覺得選手為了追求頂尖的表現，真的都很自律也很辛苦，也希望林昀儒能有時間好好的養傷，並再次向努力奮戰的選手們、後勤工作同仁們致敬，感謝他們讓大家得到那麼多的感動。

奧運國手榮耀返國，葉丙成在臉書上發文提到，照片裡的夥伴們是賽事支援的工作團隊夥伴們，感謝這些幕後英雄們。（取自葉丙成臉書）

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