奧運拳擊》見證女兒林郁婷奪奧運拳擊金牌 母親感動：謝謝為台灣帶來金牌

見證林郁婷奪冠，鶯歌鄉親、鄰居今天上午聚集她的慶祝，鶯歌區長曾明華（左三）致贈「鶯歌之光」紅匾給林郁婷母親（中紫衣者）道賀。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕不畏外界紛擾，「台灣拳后」林郁婷今日（11日）凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊敗波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪台灣史上奧運首面拳擊金牌。鶯歌鄉親、鄰居上午聚集林郁婷老家慶祝，她的母親廖秀宸受訪說，感謝為台灣帶來金牌，回來會抱抱她。

林郁婷生涯寫下不少輝煌紀錄，不僅拿過亞錦賽、世錦賽金牌，也是台灣史上首位奪下亞運金牌的女拳手，而她今天奪下奧運金牌，完成「金牌大滿貫」生涯紀錄，樹立各種里程碑。

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見證林郁婷奪冠，鶯歌鄉親、鄰居今天上午聚集她的老家放鞭炮、張貼紅榜慶祝，鶯歌區長曾明華致贈「鶯歌之光」紅匾與鶯歌紀念陶盤給林郁婷母親，紀念來自鶯歌的首位奧運得主。

被問想要對郁婷說的話？廖秀宸受訪說，「郁婷妳好棒喔」，一路上的堅持與辛苦，終於替台灣帶來第一面金牌，「謝謝妳，媽媽很感動」，回來好好擁抱她。

媒體詢問，林郁婷賽前承受不少壓力，看到奪冠那一刻會不會感到光榮？廖秀宸說，她看林已經釋放了、哭翻了。

媒體詢問，總統賴清德今天致電祝賀？廖秀宸表示，總統向她祝賀，大家都很開心，感謝賴總統打電話給她。被問林郁婷回到台灣以後，第一件想做的事情？廖秀宸回答，當然是擁抱她。

鄰居上午聚集她的老家放鞭炮、張貼紅榜慶祝，林郁婷母親廖秀宸（左三）與鶯歌區長曾明華（右二）新北市議員蘇泓欽（左二）、尖山里長陳怡潔（左一）合影。（記者陳奕劭攝）

紀念來自鶯歌的首位奧運得主，鶯歌區長曾明華致贈「鶯歌之光」紅匾給林郁婷母親（記者陳奕劭攝）

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