奧運高球》集滿金銀銅！紐西蘭女將高寶璟封后 雙喜臨門寫紀錄

紐西蘭女將高寶璟封后。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕27歲的紐西蘭韓裔女將高寶璟在巴黎奧運女子高爾夫項目奪金，奧運生涯集滿金、銀、銅3成色，也成功入選LPGA名人堂，堪稱雙喜臨門。

高寶璟打完第一回合排在第13名，第二天就衝上第3、表現倒吃甘蔗，最後以低於標準桿10桿的278桿封后，繼2016里約奧運奪銀、2020東京奧運拿下銅牌後，現在又在巴黎奧運摘金，正式集滿三種奧運獎牌，成為現代高球史上第一人。

請繼續往下閱讀...

高寶璟在2015年以17歲之姿成為史上最年輕的球后，在奪下奧運金牌後，她也達到進入名人堂門檻的積分27分，成為現行規則下最年輕進入名人堂的女將。

高寶璟透露，備戰期間深受美國體操女王拜爾絲（Simone Biles）紀錄片啟發，對其中一句話印象深刻：「我要寫下屬於自己的故事（“I get to write my own ending.”）。」

高寶璟以金牌為自己奧運的最後一舞畫下完美句點，「我不斷告訴自己，『我要寫下自己的故事』，我要成為掌握自己命運的人，能夠以這樣的方式結束，簡直是美夢成真。」

德國好手韓澤萊（Esther Henseleit）奪下銀牌，銅牌得主為中國女將林希妤，她成為繼2016里約奧運奪銅的馮珊珊後，第二位奪下奧運高球獎牌的中國選手。

台灣好手徐薇淩以低於標準桿5桿的283桿、並列第8，創下台灣在奧運女子高球項目的最佳成績，首度登上五環殿堂的錢珮芸，最後以低於標準桿2桿的286桿並列18。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法