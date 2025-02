奧運高球》集滿金銀銅！紐西蘭女將高寶璟封后 雙喜臨門寫紀錄

紐西蘭女將高寶璟封后。(美聯社)

〔記者盧養宣/綜合報導〕27歲的紐西蘭韓裔女將高寶璟在巴黎奧運女子高爾夫項目奪金,奧運生涯集滿金、銀、銅3成色,也成功入選LPGA名人堂,堪稱雙喜臨門。

高寶璟打完第一回合排在第13名,第二天就衝上第3、表現倒吃甘蔗,最後以低於標準桿10桿的278桿封后,繼2016里約奧運奪銀、2020東京奧運拿下銅牌後,現在又在巴黎奧運摘金,正式集滿三種奧運獎牌,成為現代高球史上第一人。

高寶璟在2015年以17歲之姿成為史上最年輕的球后,在奪下奧運金牌後,她也達到進入名人堂門檻的積分27分,成為現行規則下最年輕進入名人堂的女將。

高寶璟透露,備戰期間深受美國體操女王拜爾絲(Simone Biles)紀錄片啟發,對其中一句話印象深刻:「我要寫下屬於自己的故事(“I get to write my own ending.”)。」

高寶璟以金牌為自己奧運的最後一舞畫下完美句點,「我不斷告訴自己,『我要寫下自己的故事』,我要成為掌握自己命運的人,能夠以這樣的方式結束,簡直是美夢成真。」

德國好手韓澤萊(Esther Henseleit)奪下銀牌,銅牌得主為中國女將林希妤,她成為繼2016里約奧運奪銅的馮珊珊後,第二位奪下奧運高球獎牌的中國選手。

台灣好手徐薇淩以低於標準桿5桿的283桿、並列第8,創下台灣在奧運女子高球項目的最佳成績,首度登上五環殿堂的錢珮芸,最後以低於標準桿2桿的286桿並列18。

