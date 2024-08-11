奧運拳擊》開箱林郁婷鶯歌舊家 母親回憶：她從小睡在兩張床中間

林郁婷的母親廖秀宸在舊家與人合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「台灣拳后」林郁婷今日（11日）凌晨勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌。林郁婷的母親廖秀宸上午回到鶯歌舊家，向記者介紹林郁婷小時候住的房間，對她從小女孩成長到奧運金牌的歷程印象深刻。

見證林郁婷奪冠，鶯歌鄉親、鄰居今天上午放鞭炮、張貼紅榜慶祝，她的母親廖秀宸帶記者探訪鶯歌舊家，分享林郁婷小時候生活的點點滴滴。

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廖秀宸指著身後的房間分享說，以前（房間）要放兩個鐵櫃，還有一個梳妝台，搭兩個床墊只能睡三個人，她（林郁婷）瘦瘦小小，只能睡在中間。

對於林郁婷小時候的生活，廖秀宸回憶，舊家以前放電視，她（林郁婷）蹦蹦跳跳的，老闆拜訪時向她說，「怎麼這麼活潑！」，那時候正逢小六升國一暑假期間，林郁婷說，「我全身不舒服，好像都沒有運動」，讓她感到驚訝。

廖秀宸透露，林小時候與舅舅去運動會，在跳石頭的時候身姿俐落，真的是「蜻蜓點水」，從小（舊家）有很多回憶。

媒體詢問，林郁婷會不會喊辛苦，哭訴說不願意去練習？她回答，不會！剛開始擋了三次，後面無論怎麼辛苦都不會說，現在也不會跟媽媽講，因為怕（勸退），所以她也想說，「好吧！」後面有幾次想勸退，但看林這麼堅持，想說算了。

廖秀宸說，後來她們因為買房子搬去附近，距今已十年。現在舊家作為工作室使用，早上會來工作，有時候很忙會留下來。

林郁婷的母親廖秀宸回到舊家，分享奧運金牌得主從小生活的點點滴滴。（記者陳奕劭攝）

林郁婷的母親廖秀宸上午回到鶯歌舊家，分享林郁婷從小生活的回憶。（記者陳奕劭攝）

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