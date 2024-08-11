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奧運女足》妻子成為美國奪金功臣 小熊明星游擊手與有榮焉

2024/08/11 12:48

馬洛麗。（路透）馬洛麗。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國隊在巴黎奧運女足金牌戰靠著前鋒馬洛麗（Mallory Swanson）的關鍵進球，以1：0氣走巴西，摘下隊史第5面金牌，她的丈夫、小熊明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）也與有榮焉。

雙方上半場久攻不下，史旺森在第57分鐘逮到機會勁射破門，美國門將奈爾（Alyssa Naeher）在傷停補時階段單手撲掉巴西阿德瑞娜（Adriana）一記頭槌，幫助美國驚險收下勝利。

這是美國隊史上第三次在奧運金牌戰擊敗巴西，也是隊史自2012年倫敦奧運後再次封后，美國隊在上屆東京奧運收下銅牌、2016年里約奧運8強賽飲恨出局。

史萬森今在面對白襪之戰賽前受訪，透露獨自在家裡地下室看比賽，一個人坐在沙發上看轉播，看到美國隊奪金那刻也不禁握拳吶喊，「我很替她高興，這是很難用言語形容的情緒，太為她開心了，看到她可以享受這一刻真的很棒。」

史萬森表示，賽後短暫與妻子通過電話，也感受到對方的喜悅，「我告訴她不用擔心我沒關係，好好享受這一刻吧！」

媒體問及是否想過告假飛往巴黎親眼見證金牌戰，史萬森回應，「她告訴我不要這麼做，我也選擇聽她的話，我在球隊也有責任跟任務，我就是努力跟她保持聯絡。」

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