鶯歌女兒林郁婷拳賽奪金 蘇巧慧：早已秘密籌辦歡迎會

民進黨立委蘇巧慧。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊敗波蘭女將賽琳梅塔，勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌。鶯歌鄉親、鄰居上午聚集林家慶祝。民進黨立委蘇巧慧表示，鶯歌鄉親覺得非常光榮，希望能夠幫我們鶯歌的孩子辦一場歡迎會。此外，由於林郁婷賽前無端捲入性別爭議，對於體育署擬跨海向國際拳總提告，蘇則強調，全國人民都應該做林的後盾，為她出一口氣。

蘇巧慧表示，郁婷能夠不負眾望把金牌帶回台灣，不只台灣人民非常高興，鶯歌鄉親當然更是覺得非常光榮，希望能夠幫我們鶯歌的孩子辦一個歡迎會；其實一些好朋友早就在秘密籌備了，只是怕影響選手心情，一直還不敢和她討論，但歡迎會一定會如期舉行。

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她也提及，昨晚和新北市長侯友宜一起看金牌戰，新北市府也表示願意協助，甚至是主辦歡迎會，這種共襄盛舉、大家同慶的心情實在是非常好，大家很快就可以收到這個好消息，歡迎一起來鶯歌幫林郁婷慶祝。

對於總統賴清德致電恭賀，蘇巧慧指出，真的沒有想到總統也特別打電話來恭喜郁婷媽媽，這樣一打來，我們才發現，「哇，總統也是熬夜在看金牌戰啊！」看得出來總統也是非常興奮，這真的是一種普天同慶、台灣人共同驕傲的心情，那不管是總統、郁婷媽媽、郁婷本人、自強教練，大家都一樣非常高興。

至於有意問鼎2026新北市長大位的人選皆齊聚一堂，蘇巧慧說，自己真的就是抱持著一個不想錯過郁婷任何的重要時刻，所以既然有這麼盛大的直播派對，大家一起來收看金牌戰，她當然也希望和郁婷家人可以在同一個空間，一起為郁婷高興和加油，這樣的心情是我們的出發點。

此外，對於國民黨主席朱立倫表示將發雞排慶祝，蘇巧慧表示，她認為就像自強教練講的，謝謝JK羅琳用魔法讓全世界都看到了台灣，在這普天同慶的時候，朱主席願意發雞排慶賀，這是一個很棒的行為，我們也都很開心看到。

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