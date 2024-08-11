林郁婷奧運拳擊奪金 林佳龍：林遭受的霸凌是台灣國際處境縮影

外交部長林佳龍表示，林郁婷遭受的霸凌，也是台灣在國際處境的縮影，林郁婷贏得金牌，不僅是對抹黑最好的反擊，也給台灣人莫大的信心。 （圖擷取自林佳龍臉書）

〔記者黃靖媗／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），斬獲金牌。外交部長林佳龍表示，林郁婷遭受的霸凌，也是台灣在國際處境的縮影，林郁婷贏得金牌，不僅是對抹黑最好的反擊，也給台灣人莫大的信心。

林佳龍透過臉書表示，林郁婷為了保護母親，從國中開始練習拳擊，林郁婷奪金靠的是毅力、決心與勇氣，絕對實至名歸；很遺憾，在比賽過程中，林郁婷即使已獲得國際奧委會的力挺、確認參賽資格，仍遭國際拳總（IBA）惡意操作，「我們不能接受台灣的兒女被如此抹黑」。

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林佳龍指出，中華奧會、體育署在外交部駐法代表處吳志中大使的協助下，已在巴黎召開記者會，回擊所有的抹黑，也獲得國際媒體的正面回應。

林佳龍表示，其實這次林郁婷遭受的霸凌，也是台灣在國際處境的縮影，但越是受到打壓，我們越是用堅韌的精神與意志向世界說明，林郁婷贏得這面金牌，不只是對所有抹黑最好的反擊，也給我們莫大的信心，不論外界如何打壓，都不會減損台灣團結一心，與世界同行的決心。

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