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3名德國選手游完塞納河後生病！選手自爆：狂吐9次+嚴重腹瀉

2024/08/11 14:00

德國女選手貝克8日參加女子10公里馬拉松游泳賽事，賽後出現嚴重嘔吐、腹瀉。（美聯社）德國女選手貝克8日參加女子10公里馬拉松游泳賽事，賽後出現嚴重嘔吐、腹瀉。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在塞納河舉辦鐵人三項、10公里馬拉松游泳賽事後，外界相當關係賽後選手的健康狀況，現德國奧會透露，有3名德國游泳運動選手在游完塞納河後身體出狀況，1名德國女選手表示自己狂吐9次加上嚴重腹瀉，在IG上PO文嘲諷「塞納河水質合格」。

據《美聯社》報導，德國奧會在當地時間發表聲明表示：「2名德國公開水域游泳選手（週五）因噁心、嘔吐和腹瀉而接受門診治療。今早他們感覺好多了。另一名有類似症狀的游泳運動員目前正在接受德國隊醫的治療。」

雖然德國奧會未透露患病選手身分，不過德國女選手貝克（Leonie Beck）在IG發限動，她向鏡頭比讚說昨天狂吐9次加上嚴重腹瀉，還標記「塞納河水質合格」；貝克8日參加女子10公里馬拉松游泳賽事，以2小時6分13秒多獲得第9名。

日前也傳出有幾名鐵人三項選手在賽後生病，導致後續的賽事中比利時退賽、瑞士換人，但尚不清楚他們的病情是否是由於在塞納河游泳所引起的。

巴黎組委會發表聲明稱，「已聽到有關該運動員患病的報告，我們祝他們早日康復」聲明中強調，現階段，還不知道選手生病與塞納河水質之間存在任何關聯，游泳馬拉松當天的所有四個測試點的水質都被認為是「非常好」或「優良」。

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