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奧運拳擊》林郁婷奪冠絕非偶然！ 高中教練曝：她訓練菜單比照男性還「照單全收」

2024/08/11 14:07

慶祝林郁婷奪冠，鶯歌工商拳擊隊振臂揮拳合影。（記者陳奕劭攝）慶祝林郁婷奪冠，鶯歌工商拳擊隊振臂揮拳合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕不畏流言蜚語，「台灣拳后」林郁婷今天（11日）凌晨勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，成功完成大滿貫成就。鶯歌工商拳擊教練教練郭坤維透露，林郁婷的「訓練菜單」幾乎比照男性，但林總是「照單全收」，努力堅持下來。

見證林郁婷奪冠，台灣舉國歡騰，母校鶯歌工商今天邀請她的母親廖秀宸到校，接受拳擊隊學弟妹們的祝福，校長顏龍源送上花束致意，拳擊教練郭坤維送上蛋糕與珍珠奶茶，期許回國後的林郁婷放心享受她最愛的甜食，暫時不必擔心體重。

郭坤維表示，林郁婷決賽比前幾場都更加積極，實力百分之百發揮出來，對手也不得不折伏，比小動作也沒用。媒體詢問，林是不是從小就展現天賦與沉穩的特質？郭回應，多的時間還是在個人，她有這種特質，而校隊堅持不放棄、堅持到底的精神，「練習慢慢積累，最終嘗到甜美果實。」

郭坤維提到，雖然林郁婷是女生，可是她的訓練菜單與份量幾乎跟男生一樣，但她都好好把她吃下來，絕對不會挑食。他補充，比如女生要求在35秒內跑操場一圈，男生要在31至32秒完成，但林郁婷不只比照標準，甚至部分項目還比男生更嚴格；男女生本身承受的訓練量不一樣，林郁婷承受的相對辛苦，一定更加疲勞，但她全然不管，努力去完成。

鶯歌工商拳擊隊員林芮歆、王芷嫻均為高二升高三學妹，比賽成績出色，未來有望進國訓中心練習，聽聞學姊比照男生菜單練習，她們回答，難以達成，未來會朝這方向努力。

林芮歆受訪說，很多人在台上會緊張，但學姐總是輕鬆制霸全場；王芷嫻說，從小在電視機前看見學姐奪冠很帥，立下學拳的想法，這次看到學姐心態穩定，不受外界干擾，令人佩服。

鶯歌工商拳擊隊員林芮歆（左）、王芷嫻（右）回答，目前難以吃下學姐的菜單。（記者陳奕劭攝）鶯歌工商拳擊隊員林芮歆（左）、王芷嫻（右）回答，目前難以吃下學姐的菜單。（記者陳奕劭攝）

慶祝林郁婷奪冠，鶯歌工商拳擊隊振臂揮拳合影。（記者陳奕劭攝）慶祝林郁婷奪冠，鶯歌工商拳擊隊振臂揮拳合影。（記者陳奕劭攝）

拳擊教練郭坤維送上蛋糕與珍珠奶茶，期許回國後的林郁婷放心享受她最愛的甜食，暫時不必擔心體重。（記者陳奕劭攝）拳擊教練郭坤維送上蛋糕與珍珠奶茶，期許回國後的林郁婷放心享受她最愛的甜食，暫時不必擔心體重。（記者陳奕劭攝）

學姐林郁婷成功奪冠，鶯歌工商拳擊隊大受激勵，努力加緊練習。（記者陳奕劭攝）學姐林郁婷成功奪冠，鶯歌工商拳擊隊大受激勵，努力加緊練習。（記者陳奕劭攝）

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