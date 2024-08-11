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奧運男籃》過往有92夢幻隊、08年救贖隊 詹皇：今年是復仇者聯盟

2024/08/11 16:04

美國男籃完成奧運5連霸，詹姆斯獲選大會MVP。（法新社）美國男籃完成奧運5連霸，詹姆斯獲選大會MVP。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕1992年巴塞隆納奧運的美國男籃譽為「夢幻隊」，而2008年北京奧運的美國隊則是被封為「救贖之隊」，美國男籃在本屆巴黎奧運完成5連霸，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）認為2024年的美國隊應該叫做「復仇者聯盟」。

美國隊去年在世界盃男籃賽沒有奪冠，而且還在季軍賽輸給加拿大，連獎牌都沒入袋。美國男籃為了備戰巴黎奧運，籌組了「復仇者聯盟」，由「詹皇」詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）領軍，組成星光熠熠的全明星陣容。

本屆奧運有可能是詹姆斯、杜蘭特和柯瑞的「終局之戰」，他們以6戰全勝之姿完成5連霸，身為美國隊陣中的老大哥，39歲的詹姆斯場均繳出14.2分、8.5助攻和6.8籃板，榮膺大會最有價值球員，他也進帳生涯第3面奧運金牌。

對於這面金牌的意義，詹姆斯表示，「全隊都渴望這樣的時刻，大家都努力爭取到了，不可否認美國隊是本屆奧運最強的球隊，我們用金牌證明了一切，這面金牌對我很重要。」

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

美國男籃完成奧運5連霸。（法新社）美國男籃完成奧運5連霸。（法新社）

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