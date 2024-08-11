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奧運拳擊》林郁婷奧運奪金 紐時：沈默與實力粉碎質疑

2024/08/11 15:34

紐約時報評價林郁婷。（法新社）紐約時報評價林郁婷。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約時報11日報導，台灣拳擊好手林郁婷面對賽前關於她生理性別的種種醜陋臆測，婷選擇用沈默和實力回應，以無可爭議的表現粉碎外界質疑，也為台灣拿下本屆奧運首面拳擊金牌

報導提到，林郁婷在運女子羽量級（57公斤）決賽中，以冷靜、沉穩的姿態，展現出高度的紀律和技巧，最終以 5 比 0 的壓倒性優勢擊敗波蘭選手賽琳梅塔（Julia Szeremeta），成功奪得金牌。

報導中描繪了林郁婷在決賽中的表現，指出林郁婷在展現出高度的紀律，以防守反擊戰術為主，並透過精準的反擊得分，最终以一致判定獲勝。報導指出，林郁婷是羽量級中最具紀律性的拳擊手，她沉著應戰，不為對手的戰術所動，最終以壓倒性優勢贏得比賽。

報導提到，林郁婷在奪冠後沒有過度興奮，而是跪下，將頭貼在拳擊台上，感謝上天的眷顧。隨後，她背著教練，雀躍地走下舞台，並與其他獎牌得主一起自拍，展現出輕鬆、喜悅的一面。

紐時指出，對於賽前關於她生理性別的爭議，林郁婷始終保持相對沉默，選擇專注於比賽。但她奪金後的一席話，卻展現出堅定的信念和感謝之心。她表示：「我感覺棒極了。我要感謝所有支持我的人，感謝我的團隊和台灣的每一個人。是他們給了我力量。」

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