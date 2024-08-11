晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運田徑》263萬人口的波札那 男子1600公尺接力成史上「最強銀牌」

2024/08/11 15:40

波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（路透）波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國隊今天凌晨在巴黎奧運男子1600公尺接力以2分54秒43摘金，差點打破世界紀錄，但最令人驚艷的還是人口僅263萬的波札那其實只輸美國0.1秒，成為奧運史上「最強銀牌」。

美國隊在本屆由新科400公尺跨欄金牌班傑明（Rai Benjamin）領軍，加上貝里（Christopher Bailey）、諾伍德（Vernon Norwood）、戴德蒙（Bryce Deadmon），4人在決賽合力跑出佳績，為美國完成3連霸。

美國決賽成績距離世界紀錄只有0.14秒之差，世界紀錄是由傳奇名將強森（Michael Johnson）搭配瓦爾蒙（Andrew Valmon）、瓦茲（Quincy Watts）、雷諾茲（Butch Reynolds）在1993年寫下的2分54秒29。

當外界當聚焦在美國隊完成3連霸，或是差點打破世界紀錄，但其實第2名的波札那的成績也很狂，2分54秒53距離美國只有0.1秒，就成為奧運史上最強的銀牌。

波札那奪下隊史最佳銀牌，加上上屆銅牌，已經連2屆在1600公尺接力登上頒獎台，其中本屆200公尺金牌特博格（Letsile Tebogo）在400公尺單圈跑出43秒04，還真的差點超車美國的班傑明。

波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（美聯社）波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中