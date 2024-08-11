奧運田徑》263萬人口的波札那 男子1600公尺接力成史上「最強銀牌」

波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國隊今天凌晨在巴黎奧運男子1600公尺接力以2分54秒43摘金，差點打破世界紀錄，但最令人驚艷的還是人口僅263萬的波札那其實只輸美國0.1秒，成為奧運史上「最強銀牌」。

美國隊在本屆由新科400公尺跨欄金牌班傑明（Rai Benjamin）領軍，加上貝里（Christopher Bailey）、諾伍德（Vernon Norwood）、戴德蒙（Bryce Deadmon），4人在決賽合力跑出佳績，為美國完成3連霸。

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美國決賽成績距離世界紀錄只有0.14秒之差，世界紀錄是由傳奇名將強森（Michael Johnson）搭配瓦爾蒙（Andrew Valmon）、瓦茲（Quincy Watts）、雷諾茲（Butch Reynolds）在1993年寫下的2分54秒29。

當外界當聚焦在美國隊完成3連霸，或是差點打破世界紀錄，但其實第2名的波札那的成績也很狂，2分54秒53距離美國只有0.1秒，就成為奧運史上最強的銀牌。

波札那奪下隊史最佳銀牌，加上上屆銅牌，已經連2屆在1600公尺接力登上頒獎台，其中本屆200公尺金牌特博格（Letsile Tebogo）在400公尺單圈跑出43秒04，還真的差點超車美國的班傑明。

波札那勇奪男子1600公尺接力銀牌。（美聯社）

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