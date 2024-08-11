中職》張育成19打數0安打陷入大低潮 陳金鋒點出核心問題

張育成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將狀元郎張育成連19打數沒有擊出安打，累計打擊率跌破2成，只剩1成92，近況相當低迷，今天面對味全龍先發左投王維中，這是一場千萬年薪的重金對決，張育成能否敲安突破困境備受矚目。

對於張育成近況，富邦總教練陳金鋒表示，張育成狀況確實不好，表現也沒有那麼理想，現在就是讓他繼續打，持續做調整。

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鋒總指出，張育成有很多問題必須面對，要面戰過各隊1、2輪，才有辦法打過5隊多數投手，沒辦法了解投手那麼多，但投手一定了解你更多，這是張育成要去調適的地方，步伐要更快一點。

張育成加盟富邦至今出賽16場，累計69打席，獲得14次四壞保送，另有2次觸身球，使得他上壘率高達3成77，顯然沒有太多好球可以打。

「耐心。」鋒總認為，張育成在打擊區需要一些耐心，如果沒有好打的球但去攻擊，那也沒意思，投手在一般狀況下會選擇跟張育成對決，所以不是說完全不對決，比賽前半段投得閃的機率較低，比賽後半段關鍵時刻或球數落後，投手可能會投得閃一點。

本季張育成不是打3棒就是4棒，誰在後面一棒保護他？鋒總強調，「沒有一定，看對方左、右投，沒有誰比較適合的問題。」

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