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奧運拳擊》痛批林郁婷奪金「卑鄙」！ 網壇女金剛再開砲：這是男女競爭的結果

2024/08/11 16:58

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（歐新社）台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕陷入性別爭議的「台灣拳后」林郁婷，今天在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽擊敗以5：0擊敗波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪台灣史上首面奧運拳擊金牌。對此，網壇傳奇女將「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）再度開砲，她認為林郁婷的勝利是男性與女性競爭後的結果，並批評林郁婷「卑鄙、危險」。

阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif）和「台灣拳后」林郁婷都碰到國際拳總（IBA）因「性別檢測」異常為由，在去年拳擊世錦賽後被取消資格，而此事也在巴黎奧運再次延燒，也出現很多正反面意見，如今賽事進入尾聲，凱莉芙已經拿到金牌，林郁婷也順利奪金。

網壇「女金剛」娜拉提洛娃日前槓上凱莉芙和國際奧會（IOC），直指國際奧會讓她參賽很可恥，她在社群媒體上寫上，「真是多謝IOC，真的很可恥，這根本是笑話。」她認為，這不是社會上爭辯的性別問題，「而是生理性別爭議。」

在林郁婷奪金後，娜拉提洛娃也再度開砲，「這就是讓男人和女人競爭的結果。尤其是拳擊中，你不需要靠任何技術，因為你的拳頭比任何打過來的東西都要重得多，這樣的做法是很卑鄙和危險的。」

娜拉提洛娃也說道，凱莉芙和林郁婷這兩位不被允許參加國際拳擊協會比賽的拳擊手，現在在國際奧委會的規則下，都在奧運會上拿下金牌，這是多麼的巧合啊，所有持有正確護照的人都受到熱烈歡迎。

網壇傳奇女將「女金剛」娜拉提洛娃。（資料照，歐新社）網壇傳奇女將「女金剛」娜拉提洛娃。（資料照，歐新社）

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