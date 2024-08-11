奧運男籃》談法國本屆僅奪銀牌 斑馬受訪發下豪語

溫班亞瑪。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在本屆奧運男子籃球比賽中，東道主法國一直戰到金牌戰才敗給美國屈居銀牌，對此馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受訪時也談到了對於這次奧運征程及未來的看法。

溫班亞瑪在接受美聯社記者海塔爾（Kyle Hightowers）受訪時表示:「我會享受這一刻，我為我的隊友們感到驕傲，我為我們在法國球迷面前所做的一切感到自豪。」

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溫班亞瑪在今天的比賽中19投11中，得到26分，7籃板和2助攻的表現，對此他補充提到:「我永遠都希望能盡自己所能地幫助球隊，像今天就是在進攻端上做出貢獻，同時我也隨時準備好做出犧牲，在這段時間只要對手防守重點擺在我身上時，我的隊友總是能站出來承擔責任，他們真的太棒了。」

最後溫班亞瑪在接受《San Antonio Express News》記者芬格爾（Mike Fingers）訪問時也談到自己對於這次僅能拿下銀牌的看法:「我仍在學習，幾年後我會為對手們感到擔心。」在被記者追問是國家隊還是NBA的對手時，溫班雅瑪直言:「全部都是。」

雖然這場比賽法國在全場地主球迷前落敗令人感到失望，但法國目前在世界籃壇上的實力仍不容小覷，不僅僅是他們已經連續兩屆奧運拿下銀牌，同時他們還擁有溫班亞瑪這位年輕新星。

溫班亞瑪在本屆六場奧運比賽中場均貢獻15.8分、9.7籃板和3.3次助攻，不只入選本屆奧運男籃第一隊同時也被評選為本屆的明日之星（Rising Star），在他年僅20歲就達成如此成就，且接下來法國仍有許多年輕潛力如今年NBA狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）、榜眼薩爾（Alexandre Sarr）有望於未來幾年成為國家隊重要戰力的情況下，法國仍會是美國在2028年的洛杉磯奧運爭奪男籃項目金牌的一大威脅。

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