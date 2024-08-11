晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運男籃》談法國本屆僅奪銀牌 斑馬受訪發下豪語

2024/08/11 20:18

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在本屆奧運男子籃球比賽中，東道主法國一直戰到金牌戰才敗給美國屈居銀牌，對此馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受訪時也談到了對於這次奧運征程及未來的看法。

溫班亞瑪在接受美聯社記者海塔爾（Kyle Hightowers）受訪時表示:「我會享受這一刻，我為我的隊友們感到驕傲，我為我們在法國球迷面前所做的一切感到自豪。」

溫班亞瑪在今天的比賽中19投11中，得到26分，7籃板和2助攻的表現，對此他補充提到:「我永遠都希望能盡自己所能地幫助球隊，像今天就是在進攻端上做出貢獻，同時我也隨時準備好做出犧牲，在這段時間只要對手防守重點擺在我身上時，我的隊友總是能站出來承擔責任，他們真的太棒了。」

最後溫班亞瑪在接受《San Antonio Express News》記者芬格爾（Mike Fingers）訪問時也談到自己對於這次僅能拿下銀牌的看法:「我仍在學習，幾年後我會為對手們感到擔心。」在被記者追問是國家隊還是NBA的對手時，溫班雅瑪直言:「全部都是。」

雖然這場比賽法國在全場地主球迷前落敗令人感到失望，但法國目前在世界籃壇上的實力仍不容小覷，不僅僅是他們已經連續兩屆奧運拿下銀牌，同時他們還擁有溫班亞瑪這位年輕新星。

溫班亞瑪在本屆六場奧運比賽中場均貢獻15.8分、9.7籃板和3.3次助攻，不只入選本屆奧運男籃第一隊同時也被評選為本屆的明日之星（Rising Star），在他年僅20歲就達成如此成就，且接下來法國仍有許多年輕潛力如今年NBA狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）、榜眼薩爾（Alexandre Sarr）有望於未來幾年成為國家隊重要戰力的情況下，法國仍會是美國在2028年的洛杉磯奧運爭奪男籃項目金牌的一大威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中