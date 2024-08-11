奧運田徑》神體能！荷蘭名將哈桑昨跑完1萬 今天破奧運紀錄奪馬拉松金牌

荷蘭名將哈桑今天破奧運紀錄奪女子馬拉松金牌。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕31歲的荷蘭名將哈桑（Sifan Hassan）在巴黎奧運5000、10000公尺都拿下銅牌，休息不到1天又於今天女子馬拉松登場，她在最後2公里還不在前3名，想不到她最後階段照樣拔腿狂奔，並超車成功以2小時22分55秒逆勢摘金。

來自衣索匹亞的哈桑在15歲以難民身份到了荷蘭，曾經受過護士訓練，但發現自己具備長跑天賦，從此就展開刻苦訓練，在上屆東京奧運5000、10000公尺都摘下金牌，以及1500公尺拿下銅牌，成為奧運歷史中唯一在同屆於1500、5000、10000 公尺項目中都獲得獎牌的超級跑者。

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哈桑本屆在巴黎奧運5000、10000公尺都衛冕失利，兩項都只拿到銅牌，在最後一項目女子馬拉松，是她近年才開始訓練的項目。

哈桑賽事一半僅排名11位，她後來速度持續提升，最後40公里變第5名，再來又加足馬力狂奔，最後以3秒之差打敗前世界紀錄保持人衣索匹亞的艾希法（Tigst Assefa）奪金牌，艾希法2小時22分58秒居銀牌。

值得一提的是，哈桑其實在前一天才比完10000公尺決賽，想不到今天就在42.195公里的馬拉松摘下金牌，體能好到令人難以想像。

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