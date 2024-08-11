巴黎前線》不只是教練也教會她人生道理 林郁婷談曾自強只有感謝

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣拳后」林郁婷今年巴黎奧運摘下女子拳擊57公斤級金牌，寫下台灣歷史，一路陪伴她的教練曾自強也如同父親般的存在。不過，兩人的合作並非一路順遂，林郁婷在2016年爭取里約奧運資格失利，曾自強一度想把她交付給其他教練，但她依舊只認定這名教練，令曾自強相當感動。

林郁婷國中起接受曾自強指導，在教練的鞭策下，年紀輕輕就嶄露頭角，成為國內拳擊界的新星，當時不少人推薦她前往拳擊名校就讀，但她只認定曾自強，「我能比別人進步快、有更好成績，都要歸功於教練，是他一路拉拔，我才有這樣的成就，所以內心只認定他。」

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林郁婷在世青摘金後，被看好能挑戰2016年里約奧運，不料爭取門票失利，一度讓曾自強動念，把林郁婷交付給其他教練指導。談起這段往事，曾自強眼眶泛淚，「當時想說，是不是我沒辦法帶她再繼續突破，所以問她願不願意去跟另一名中國教練，但她只回我一句，教練，你不要我了嗎？現在想起來還是很想哭。」

教練的付出，林郁婷都看在眼裡，「像我第一次的移地訓練，那是我第一次出國，但其實家庭條件不允許，教練想辦法幫忙籌錢，讓我順利出國，也因為這次移訓開啟我的視野，當時看到鳥巢體育館，讓我對未來有更多憧憬跟想法。」

林郁婷從小由媽媽拉拔長大，對她而言，曾自強如同爸爸一般的存在，「他不單是教練，也教我很多人生道理、人際關係、理財等，碰到問題時，他會告訴我怎麼做會更好，但不會強迫我一定要照他的方式。」她自嘲，受到教練影響太深，身邊的人都認為她無論講話甚至走路方式都很像。

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

提到兩人關係的建立，曾自強說：「發生任何問題時，我都選擇站在她的立場。」提到去年杭州亞運前，林郁婷碰上性別檢測異常的烏龍事件，曾自強花了很大精力為愛徒奔走，甚至陪著她到婦產科就診，希望找出問題原因和解決方式，避免影響她的出賽權益。

「看著她一路成長，每天朝夕相處，當然我們也有關係不好的時候。」曾自強笑說，「可能有感受到對方的誠意，但我們都是比較酷的人，平常也不會特別說這些。」去年獲得體育運動菁英獎最佳教練的肯定，他說：「有選手才有教練，我也要謝謝她的堅持，因為有妳，我才會被看見。」

為了協助愛徒再創顛峰，曾自強也不斷精進自己，睽違10年再度擔任拳擊裁判，他表示，這是一種知己知彼的概念，「拳擊還是比較主觀的運動，擔任裁判才能更了解他們的想法，可以幫助選手有更好的策略。」

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌，與教練曾自強開心慶祝。（特派記者陳志曲攝）

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