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奧運籃球》追上喬丹、詹皇！柯瑞巴黎鍍金封神NBA史上第5人

2024/08/11 17:37

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕36歲的柯瑞（Stephen Curry）延續發燙手感，率美國男籃在巴黎奧運完成五連霸，這位傳奇射手也勇奪夢寐以求的首面五環殿堂金牌，補上輝煌生涯最後一塊榮耀拼圖，挾著超狂紀錄成為NBA史上第5人！

NBA過往僅有4名球星，能夠完成至少4次總冠軍、2回年度MVP，外加1枚奧運金牌的超高難度紀錄，如今柯瑞終於跨越這道門檻，加入了本屆美國隊友詹姆斯（LeBron James），以及「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）和羅素（Bill Russell）的頂尖之林，也再度奠定其歷史地位。

柯瑞也是第5位代表美國男籃贏得奧運金牌的金州勇士球星，不讓現任隊友D.格林（Draymond Green）、本屆美國戰友杜蘭特（Kevin Durant）、昔日「浪花兄弟」K.湯普森（Klay Thompson）、退役名將穆林（Chris Mullin）專美於前。其中「死神」KD也創造了歷史壯舉，榮膺唯一贏得4面奧運金牌的男籃巨星。

「拿到金牌太瘋狂了，感謝上帝給我機會體驗。」首度奧運參戰就鍍金封神，並獲選大會最佳5人的老將柯瑞說：「這是特別時刻，終於如願以償。我們一起延續美國男籃的統治地位，大家都知道很辛苦，現在如釋重負，成就感十足。」

美國男籃最後兩場硬仗，柯瑞挺身而出一掃先前打鐵陰霾，繼4強賽9記三分彈驚天大逆轉塞爾維亞後，決賽他又在三分線外狂飆8球，包括終場前神奇4連發，一舉轟垮法國地主還秀出招牌「洗洗睡」手勢，用戲劇性勝利畫下完美句點。

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